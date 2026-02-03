Patrimoni
França presenta a la Unesco la candidatura del coprincipat d’Andorra a Patrimoni Mundial
L’expedient, de caràcter transnacional, serà examinat pel Comitè del Patrimoni Mundial l’any 2027
França ha presentat oficialment davant la UNESCO la candidatura del coprincipat d’Andorra per a la seva inscripció a la Llista del Patrimoni Mundial. L’anunci el va fer aquest dimarts la ministra de Cultura francesa, Rachida Dati, que va confirmar la tramitació formal de l’expedient, el qual serà examinat pel Comitè del Patrimoni Mundial l’any 2027.
La proposta, titulada «Testimonis materials de la construcció de l’Estat als Pirineus: el coprincipat d’Andorra», és una candidatura de caràcter transnacional que implica Andorra, França i Espanya. Tot i que el projecte està impulsat pel Principat d’Andorra, ha estat França qui n’ha formalitzat la presentació, d’acord amb el procediment establert per la Unesco.
L’expedient posa en valor la singularitat del coprincipat com a model institucional únic a Europa, vigent de manera continuada des de l’edat mitjana. La candidatura destaca els elements materials, jurídics i territorials que han permès la construcció i la pervivència d’un estat pirinenc basat en el govern compartit entre els dos coprínceps.
El projecte subratlla el valor universal excepcional d’aquest sistema polític, tant pel seu equilibri institucional com per la seva capacitat d’adaptació al llarg dels segles, en un context històric marcat per les relacions entre els territoris dels Pirineus. En cas que la candidatura prosperi, la declaració com a Patrimoni Mundial reforçaria el reconeixement internacional del coprincipat i la projecció institucional d’Andorra.