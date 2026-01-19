Cultura
Govern presenta la candidatura transnacional a patrimoni mundial de la UNESCO sobre el Coprincipat
El projecte es registrarà oficialment el 26 de gener
La Casa de la Vall ha acollit aquest vespre l’acte oficial de presentació de la candidatura transnacional a patrimoni mundial de la UNESCO titulada “Els testimonis materials de la construcció de l’Estat dels Pirineus: el Coprincipat d’Andorra”. Aquesta proposta, impulsada conjuntament per Andorra, Espanya i França, culmina set anys de treball compartit entre els tres estats i es registrarà formalment a la UNESCO el pròxim 26 de gener.
La candidatura recull 12 monuments emblemàtics que abasten des de l’edat mitjana fins al segle XVI, i inclou deu elements ubicats a Andorra —com Sant Joan de Caselles, Santa Coloma o la Casa de la Vall—, a més del castell de Foix (França) i el conjunt catedralici de la Seu d’Urgell (Espanya).
Durant l’acte, el cap de Govern, Xavier Espot, ha posat en relleu que aquesta candidatura no només busca un reconeixement internacional, sinó que vol compartir una història que exemplifica com la cooperació, el pacte i la sobirania compartida poden ser pilars d’estabilitat institucional. Per la seva banda, la ministra de Cultura, Joventut i Esports, Mònica Bonell, ha destacat el valor excepcional del Coprincipat, “un sistema de govern únic al món, que ha perdurat durant segles no per imposició, sinó per consens”.
El síndic general, Carles Ensenyat, ha obert l’acte, que ha comptat també amb la presència de l’ambaixador d’Espanya a la UNESCO, Miquel Iceta, i l’ambaixador de França a Andorra, Nicolas Eybalin. La decisió final de la UNESCO sobre la inclusió d’aquesta candidatura a la Llista del Patrimoni Mundial està prevista per al 2027. Andorra ja compta amb cinc elements reconeguts per l’organisme, entre els quals destaca la Vall del Madriu-Perafita-Claror.