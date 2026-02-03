Infraestructures
Els treballs per soterrar la línia elèctrica de FEDA del camí ral d'Encamp costaran 450.000 euros
Es preveu que el cablejat ja no sigui visible a finals de 2026 o a principis de 2027
FEDA iniciarà el soterrament d’un tram de la xarxa elèctrica de mitja tensió entre Prats i el Lloset d’en Camp, al camí ral de Prats de Meritxell, amb l’objectiu de millorar la integració paisatgística d’un entorn d’alt valor natural i cultural. El projecte, que tindrà un cost de 450.000 euros, dels quals prop de 100.000 es destinaran al desmuntatge de les línies existents, i permetrà retirar definitivament unes línies aèries construïdes a finals dels anys seixanta i principis dels setanta.
L’actuació s’ha formalitzat aquest dimecres amb la signatura de dos convenis: un amb el Ministeri de Medi Ambient, Agricultura i Ramaderia i un altre amb propietaris privats de la zona, que permetran el pas subterrani dels cables. Els treballs permetran que, a finals d’aquest any o principis del vinent, el camí quedi lliure de torres i cablejat.
El cònsol major de Canillo, Jordi Alcobé, ha remarcat el caràcter simbòlic i patrimonial de l’actuació, ja que el soterrament es fa en un espai emblemàtic com el camí ral de Prats de Meritxell, que dona accés a elements com el santuari i els oratoris de Meritxell. Alcobé ha posat en valor la col·laboració entre administracions i propietaris privats i ha recordat que es tracta d’una reivindicació històrica dels veïns. A més, ha subratllat que la retirada de les torres permet recuperar l’aspecte original d’un antic eix de comunicació que havia estat la carretera general als anys trenta.
Per la seva banda, el ministre de Medi Ambient, Agricultura i Ramaderia, Guillem Casal, ha emmarcat el projecte dins d’una estratègia global de millora paisatgística i protecció del territori. Casal ha destacat que el soterrament de línies contribueix a preservar els ecosistemes i a reduir el risc per a espècies protegides, com el trencalòs i l’àguila daurada, ja que la zona es troba a prop d’àrees de nidificació.