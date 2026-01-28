Consum
La demanda elèctrica d’Andorra creix un 2,5% el 2025, però es redueix la punta de consum
FEDA manté estable la producció elèctrica, augmenta la cobertura renovable i amplia la xarxa fotovoltaica mentre el país busca cobrir un terç del consum amb energia pròpia el 2030
El consum elèctric a Andorra ha continuat creixent el 2025, segons el darrer dossier de dades de FEDA. La demanda ha augmentat un 2,5% respecte de l’any anterior, arribant als 584,2 Gigabats l'hora consolidant així la tendència a l’alça iniciada el 2023, en un context de creixement econòmic i transició energètica. No obstant això, la punta de demanda registrada el 14 de gener ha baixat fins als 128,8 Megavats a l'hora, 4 MWh menys que l’any 2024, un fet que trenca amb la dinàmica dels darrers anys.
Pel que fa a la producció d’electricitat, FEDA ha mantingut uns nivells similars als de l’any passat, amb 115,2 GWh generats. La central hidroelèctrica continua sent la principal font, amb 84,9 GWh, mentre que la fotovoltaica va incrementant la seva presència: les instal·lacions connectades a la xarxa de FEDA ja han assolit les 273, un augment del 20,3% en un any. El conjunt de la producció nacional ha cobert un 23,2% del consum elèctric, una xifra que oscil·la molt segons el mes, i que al maig va superar el 50%.
El nombre de clients també ha crescut lleugerament fins al 2%, disparant-se fins als 37.847, i la potència contractada ha pujat gairebé un 4%, fins als 498.000 quilovats hora, la xifra més elevada dels darrers anys. El preu mitjà del kWh per als usuaris domèstics s’ha situat en 0,18 euros, molt per sota dels preus de països veïns: un 40% menys que a Espanya i un 60% menys que a França.
Pel que fa a la qualitat del servei, FEDA ha reduït el temps d’interrupció anual a 23 minuts, i destaca l’eficàcia del sistema de reposició automàtica que va evitar un tall elèctric massiu durant una incidència a Espanya el mes d’abril.
A més, el segell “Llum Verda” s’ha consolidat com a eina de sostenibilitat: el 2025 s’han certificat 129.196 MWh d’energia verda, un 23% més que l’any anterior, amb 185 entitats adherides i una reducció de 16.000 tones de CO₂ equivalent.