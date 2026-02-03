Infraestructures
Canillo i Encamp ultimen "els darrers serrells" per la cessió dels terrenys del Pic del Maià
Jordi Alcobé assegura que hi ha una "bona predisposició d'ambdos comuns"
L'acord entre el comú de Canillo i el d'Encamp per la cessió dels terrenys del futur parc eòlic del Pic del Maià agafa forma. Segons Jordi Alcobé, cònsol major de Canillo, "la voluntat del comú és ferma i em consta que també ho és així pel d'Encamp". Tot i això, les dues parròquies estan a l'espera de tancar "els darrers serrells". Alcobé va explicar que "s'ha d'acabar d'esclarir les formalitats d'accès per una concessió de SAEDTE".
PARRÒQUIES
Els comuns signaran la cessió de terrenys pel parc eòlic del Maià al febrer
Pedro García
El cònsol ha destacat que el parc eòlic tindria un impacte energètic rellevant i contribuiria a reduir la dependència de l’exterior, afavorint la producció d’energia pròpia per cobrir necessitats com la calefacció i la il·luminació. En aquest sentit, ha remarcat que els comuns han de contribuir a aquest “projecte de país”.
Alcobé ha avançat que la cessió es podria concretar durant els mesos de febrer o març, tot i que ha subratllat que la voluntat política és clara i que s’està treballant per tancar els darrers serrells “de la millor manera i el més ràpid possible”.