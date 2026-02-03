SUCCESSOS
Un andorrà es troba en estat greu després del xoc a la C-14
La col·lisió amb un vehicle espanyol a Artesa de Segre va causar una víctima mortal i va deixar quatre persones ferides, dues d’elles menors
Un conductor andorrà va resultar ferit de gravetat diumenge en un accident de trànsit mortal a la carretera C-14, al terme municipal d’Artesa de Segre, en el qual va perdre la vida un conductor català i quatre persones més van resultar ferides, entre les quals dos menors d’edat i el conductor del Principat.
El sinistre va tenir lloc poc abans de dos quarts de set de la tarda, quan dos turismes, un amb matrícula andorrana i l’altre espanyola, van col·lidir frontalment per causes que encara s’estan investigant. A conseqüència de l’impacte, el conductor del vehicle espanyol va morir al lloc dels fets, un home de 38 anys de Viladecans.
El conductor andorrà anava tot sol en un Porsche Cayenne
El conductor andorrà, que viatjava sol en un Porsche Cayenne, va quedar ferit de gravetat i va ser traslladat en ambulància a l’hospital Arnau de Vilanova de Lleida, on va ingressar en estat greu. A l’altre vehicle, una furgoneta Toyota, viatjaven quatre persones, dues de les quals menors, que van patir ferides de diversa consideració i també van ser evacuades del lloc dels fets.
Les causes de l’impacte frontal encara estan sent investigades
Fins al lloc de l’accident es van desplaçar efectius dels mossos d’esquadra, deu dotacions dels bombers de la Generalitat i diverses unitats del sistema d’emergències mèdiques (SEM). Els bombers van haver de fer tasques d’excarceració a causa de la violència del xoc. La C-14 va quedar tallada en ambdós sentits durant diverses hores, mentre es duien a terme les tasques d’assistència als ferits, retirada dels vehicles i neteja de la calçada, fet que va provocar desviaments i afectacions al trànsit a la zona