SUCCESSOS
Un mort i quatre ferits en un accident a la C-14
Un xoc frontal a Artesa de Segre per causes que s'estan investigant ha provocat el sinistre
Un accident de trànsit greu registrat aquest diumenge a la tarda a la C-14, al terme municipal d’Artesa de Segre, s’ha saldat amb una víctima mortal i quatre persones ferides, dues de les quals són menors. El xoc, que ha tingut lloc al quilòmetre 102 de la carretera en sentit Lleida, ha implicat dos turismes que han col·lisionat frontalment per causes que encara s’estan investigant.
L’avís als serveis d’emergència s'ha produït a les 18.28 hores i com a conseqüència de la violència de l’impacte, el conductor d’un dels vehicles ha perdut la vida al lloc dels fets. Les altres quatre persones implicades han resultat ferides, dues amb lesions greus i dues més de caràcter menys greu, i han estat ateses pels serveis sanitaris.
El sinistre ha obligat a desplegar un ampli operatiu d’emergència, amb la intervenció de quatre patrulles dels Mossos d’Esquadra, deu dotacions dels Bombers de la Generalitat, que han efectuat tasques d’excarceració, i set unitats del Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM), encarregades de l’assistència als ferits.
A causa de l’accident, la C-14 ha quedat completament tallada a l’altura d’Artesa de Segre en tots dos sentits de la circulació. El trànsit s'ha desviat per l’interior del nucli urbà mentre es duien a terme les tasques d’assistència, retirada dels vehicles i neteja de la calçada. La via no s'ha reobert fins a la finalització dels treballs i la recuperació de les condicions de seguretat.
Amb aquesta nova víctima, ja són cinc les persones mortes a les carreteres catalanes des de l’inici de l’any, segons dades provisionals del Servei Català de Trànsit, que recorda que el Servei d’Informació i Atenció a les Víctimes de Trànsit (SIAVT) ofereix suport i orientació als afectats durant tot l’any.