Pregunta parlamentària
Andorra Endavant demana a Govern aclariments sobre el rumb de l'Acord d'Associació
Les preguntes se centren en el marc financer, l’impacte econòmic, el calendari polític i la possible aplicació provisional de l’acord
Un grup parlamentari ha registrat un conjunt de preguntes al Govern per obtenir respostes clares i públiques sobre l’evolució de l’Acord d’Associació amb la Unió Europea. La iniciativa arriba arran de la publicació, el 19 de gener, de l’Interim Report del Parlament Europeu i de la inclusió, el 22 de gener, de la qüestió de la signatura i l’aplicació provisional de l’Acord a l’ordre del dia del Grup de Treball EFTA del Consell de la UE.
Les preguntes se centren, en primer lloc, en la posició real del Govern respecte del text actual de l’Acord, després de les modificacions introduïdes per Itàlia i pels serveis jurídics de la UE, amb especial atenció al marc financer i al seu impacte sobre l’economia andorrana.
El grup parlamentari demana també si s’ha elaborat un estudi d’impacte rigorós sobre les conseqüències del nou marc de l’Acord en les operacions financeres, especialment pel que fa al sector de les criptomonedes, així com dades objectives sobre el volum d’operacions realitzades des d’Andorra durant el 2025.
Finalment, les preguntes aborden el calendari polític i institucional, la possible aplicació provisional de l’Acord i la seva eventual vinculació amb la ratificació per part de San Marino, així com el full de ruta del Govern en relació amb la signatura del text, la votació al Parlament Europeu i una possible convocatòria de referèndum a Andorra.