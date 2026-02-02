SUCCESSOS
Un sinistre a la CG-2 a la Vall d’Incles activa un ampli dispositiu d’emergències
Un accident registrat ahir a la tarda a la carretera general 2, a la Vall d’Incles, dins del terme parroquial de Canillo, va obligar a desplegar un ampli dispositiu dels serveis d’emergència. Segons les primeres informacions, el sinistre hauria implicat un possible atropellament, fet que va motivar la mobilització del Servei d’Urgències Mèdiques (SUM), efectius del cos de policia i dotacions dels bombers per atendre la incidència i assegurar la zona.
L’avís es va rebre a mitja tarda i, durant l’actuació, es van produir afectacions puntuals a la circulació en aquest tram de la CG-2, una via amb elevada afluència de trànsit especialment durant els caps de setmana d’hivern. Les autoritats no van facilitar en un primer moment detalls sobre l’estat de la persona implicada ni sobre les circumstàncies exactes de l’accident, a l’espera de l’evolució mèdica i de les diligències policials.
Ferit un turista de 27 anys en un atropellament a la rotonda de Ransol
Aquest nou succés s’afegeix a una successió d’incidents registrats a la mateixa carretera en menys de vint-i-quatre hores. Al llarg del matí de dissabte es va produir una col·lisió entre dos turismes al punt quilomètric 15,100, que es va saldar amb una conductora ferida. A més, la nit anterior, un turista de 27 anys havia resultat ferit després de ser atropellat a la rotonda de Ransol, també situada a la carretera CG-2.