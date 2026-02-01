SUCCESSOS
Ferit un turista de 27 anys en un atropellament a la rotonda de Ransol
L’accident vas tenir lloc ahir a la nit i va implicar un turisme amb matrícula espanyola
Un turista de 27 anys ha resultat ferit aquest divendres a la nit en un atropellament a la carretera general 2 (CG2), a l’altura de la rotonda de Ransol, a la parròquia de Canillo. L’avís s’ha rebut a les 22.27 hores. Segons la informació disponible, el ferit ha estat atropellat per un turisme amb matrícula espanyola. Els fets han tingut lloc en un context en què la xarxa viària del Principat s’ha vist afectada per la presència de neu a la calçada, a conseqüència de la nevada registrada durant la jornada d’ahir.