Emprenedoria
El programa Enlaira tanca la primera edició amb tres start-ups seleccionades
La iniciativa d’Andorra Business i Creand Accelera ha acompanyat projectes emergents dels sectors de la salut, l’educació i l’economia verda
El programa Enlaira, impulsat per Andorra Business i Creand Accelera per donar suport al creixement d’empreses emergents andorranes, ha finalitzat la seva primera edició després de quatre mesos d’acompanyament especialitzat a projectes amb potencial d’escalabilitat.
En aquesta primera convocatòria s’hi van presentar 15 candidatures, de les quals se’n van seleccionar tres, corresponents als sectors de la salut, l’educació i l’economia verda. Els projectes escollits han seguit un itinerari personalitzat que ha combinat fins a 30 hores de mentoria especialitzada, formació estratègica i espais de connexió amb l’ecosistema empresarial i financer, amb continguts centrats en àmbits com l’estratègia de negoci, les finances, les vendes, les operacions i el marc legal i regulador. A més, cada startup ha rebut una dotació econòmica de 5.000 euros i accés preferent a serveis financers i contactes empresarials.
La directora d’Andorra Business, Judit Hidalgo, ha destacat que aquesta primera edició ha permès constatar “la capacitat innovadora i el talent emprenedor existent al país”, així com la importància d’oferir un suport estructurat per afavorir el creixement i la consolidació dels projectes. En la mateixa línia, el director d’Innovació de Creand Crèdit Andorrà, Santiago de Larrea, ha remarcat que el programa ha servit per validar el model i establir les bases per evolucionar-lo en futures edicions. Andorra Business i Creand Accelera ja treballen en l’organització de la segona edició del programa, que es presentarà en les pròximes setmanes.