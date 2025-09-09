Emprenedoria
Comença el programa d'acceleració per a start-ups creat per Andorra Business i Creand
La iniciativa ofereix acompanyament estratègic, mentoratge especialitzat i accés a una àmplia xarxa de contactes dins de l'ecosistema emprenedor
La primera edició del programa Enlaira, un projecte d'acceleració adreçat a empreses emergents andorranes impulsat per Andorra Business i Creand Crèdit Andorrà, s'ha posat en marxa aquest dimarts. La iniciativa ofereix acompanyament estratègic, mentoratge especialitzat i accés a una àmplia xarxa de contactes dins de l'ecosistema emprenedor. El programa està valorat en 12.000 euros, dels quals 5.000 euros són aportats per Creand.
La primera jornada ha estat centrada en la prevenció de l'esgotament professional i ha posat l'accent en el benestar dels equips fundadors i ha proporcionat eines per gestionar la pressió i mantenir l'equilibri entre la vida personal i professional.