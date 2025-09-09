Emprenedoria

Comença el programa d'acceleració per a start-ups creat per Andorra Business i Creand

La iniciativa ofereix acompanyament estratègic, mentoratge especialitzat i accés a una àmplia xarxa de contactes dins de l'ecosistema emprenedor

Primera sessió del programa Enlaira d'Andorra Business i Creand

Primera sessió del programa Enlaira d'Andorra Business i CreandCreand Crèdit Andorrà

Publicat per
Redacció
Andorra la Vella

Creat:

Actualitzat:

La primera edició del programa Enlaira, un projecte d'acceleració adreçat a empreses emergents andorranes impulsat per Andorra Business i Creand Crèdit Andorrà, s'ha posat en marxa aquest dimarts. La iniciativa ofereix acompanyament estratègic, mentoratge especialitzat i accés a una àmplia xarxa de contactes dins de l'ecosistema emprenedor. El programa està valorat en 12.000 euros, dels quals 5.000 euros són aportats per Creand.

La primera jornada ha estat centrada en la prevenció de l'esgotament professional i ha posat l'accent en el benestar dels equips fundadors i ha proporcionat eines per gestionar la pressió i mantenir l'equilibri entre la vida personal i professional. 

tracking