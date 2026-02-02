RECURS DE CASSACIÓ
La justícia europea tanca la porta
El Tribunal de la UE rebutja el recurs del doctor Gómez Jiménez per la marca del sistema de triatge del SAAS
El litigi entre el doctor Josep Francesc Gómez Jiménez i el Servei Andorrà d’Atenció Sanitària (SAAS) sobre la propietat del sistema de triatge desenvolupat a les urgències de l’Hospital Nostra Senyora de Meritxell ha arribat al seu punt final en l’àmbit judicial europeu. El Tribunal de Justícia de la Unió Europea (TJUE), en una decisió datada del 14 de gener, ha rebutjat admetre a tràmit el recurs de cassació presentat per l’excap d’Urgències i dues familiars seves, contra la decisió que anul·lava la marca registrada el 2009 sota el nom de “Sistema Estructurado de Triaje (SET)”.
L’enregistrament de la marca del sistema de triatge d’urgències es va fer l’any 2009
La disputa té el seu origen en l’enregistrament d’aquesta marca per part de Gómez Jiménez poc després d’haver renovat la seva relació contractual amb el SAAS. El sistema de triatge en qüestió havia estat desenvolupat durant els anys de col·laboració del doctor amb l’ens sanitari, i va esdevenir una eina clau per a la gestió de pacients a urgències, obtenint un ampli reconeixement dins i fora del país, tant per la seva innovació com per la seva aplicabilitat en entorns mèdics complexos.
El tribunal de la ue rebutja nous documents presentats en fase de recurs
El SAAS va sol·licitar la nul·litat de la marca davant l’Oficina de Propietat Intel·lectual de la Unió Europea (EUIPO), adduint que l’enregistrament s’havia fet de manera deslleial, en un context de relació professional i comercial prèvia entre les parts. L’EUIPO va estimar la demanda, i la decisió va ser confirmada pel Tribunal General de la UE el juliol del 2025. Davant d’aquesta resolució, el doctor i les seves codemandants van intentar elevar el cas al TJUE, que ara ha tancat definitivament la porta a una nova revisió del fons del litigi.
Resolució del TJUE
En la seva resolució, el Tribunal de Justícia de la Unió Europea no entra a valorar els arguments de fons sobre la titularitat del sistema de triatge, sinó que considera que el recurs no compleix els requisits formals per ser admès. Segons la normativa europea, els recursos de cassació només s’accepten si plantegen qüestions de gran rellevància per a la coherència o el desenvolupament del dret de la Unió, cosa que, a criteri del tribunal, no es dona en aquest cas.
Els recurrents al·legaven que s’havia produït una vulneració del dret europeu en no acceptar documents nous que, segons sostenien, només reforçaven fets ja coneguts i no alteraven el contingut del litigi. També posaven en dubte que existís mala fe en l’enregistrament de la marca, argumentant que la relació amb el SAAS sempre havia estat de caràcter mercantil, i que la cessió de drets realitzada en el seu moment es referia exclusivament a la transformació del model en programari i a l’explotació d’aquest, però no pas al sistema de triatge com a concepte general.
El doctor Gómez Jiménez defensava drets exclusius sobre el model desenvolupat
Tanmateix, els òrgans judicials europeus han mantingut una interpretació diferent. El Tribunal General ja havia indicat que l’origen del sistema està íntimament lligat a la funció desenvolupada pel doctor Gómez Jiménez en el marc del SAAS, i que, per tant, no podia ignorar l’impacte ni la naturalesa del projecte en el moment de registrar la marca. Així mateix, va considerar provat que no hi va haver cap comunicació prèvia amb l’ens públic sobre la intenció de registrar-la, fet que va ser interpretat com una actuació contrària als usos lleials en el comerç.
El TJUE, tot i limitar-se a la qüestió de l’admissibilitat, dona validesa al procediment seguit i considera que els arguments presentats no justifiquen reobrir la causa. El tribunal recorda que, en matèria de propietat industrial, les relacions prèvies entre les parts poden ser determinants per valorar si hi ha hagut mala fe en el registre d’una marca, especialment quan es tracta d’un context tan específic com el desenvolupament d’un sistema sanitari dins d’una institució pública.
Amb aquesta decisió, s’esgota la via judicial comunitària per al doctor Gómez Jiménez i les seves representants, i queda confirmada la titularitat del SAAS sobre el model de triatge, que continua sent una eina essencial en l’organització de l’atenció d’urgències a Andorra. El sistema, desenvolupat inicialment per millorar la classificació de pacients en situacions crítiques, forma part avui del funcionament estructural de l’atenció hospitalària al Principat.
El TJUE ha resolt també que cada part es faci càrrec de les seves pròpies costes processals, atès que la inadmissió s’ha dictat abans que les altres parts del procés fossin notificades.