ELS FETS ES VAN INICIAR EL 2009
El Tribunal de la UE confirma la nul·litat d’una marca sobre el sistema de triatge
Dona la raó al SAAS i considera fet amb mala fe el registre del doctor Gómez Jiménez
El Tribunal General de la Unió Europea (TGUE) ha dictat una resolució ferma sobre un conflicte de propietat intel·lectual amb implicacions directes al Principat. El cas enfrontava el Servei Andorrà d’Atenció Sanitària (SAAS) amb Josep Francesc Gómez Jiménez, excap del servei d’urgències de l’hospital Nostra Senyora de Meritxell, i dues familiars seves. El tribunal ha confirmat la nul·litat d’una marca registrada per aquest últim, en considerar que va actuar amb mala fe.
La marca Sistema Estructurado de Triaje SET la va registrar el metge
La disputa gira entorn de la marca Sistema Estructurado de Triaje SET, registrada l’any 2009 per Gómez i les seves codemandants. Aquesta marca, que incloïa elements gràfics i denominatius similars a una altra registrada prèviament pel SAAS, estava associada a programes informàtics i serveis mèdics dins les classes 9, 41, 42 i 44 de la classificació internacional de marques.
Segons la sentència, el doctor Gómez, que havia estat contractat pel SAAS des del 1995 i nomenat cap d’urgències l’any 2000, va desenvolupar el sistema de triatge dins del marc de la seva feina. El tribunal subratlla que existia una relació contractual i professional estretament vinculada al desenvolupament d’aquesta eina mèdica i que, a més, Gómez rebia compensacions econòmiques en concepte de royalties derivats de la marca anterior, registrada pel SAAS a Espanya el 2004.
El TGUE considera que l’existència d’aquesta relació contractual i la coneixença explícita del projecte fan evident que Gómez no podia ignorar l’existència de la marca anterior ni el seu vincle institucional. Malgrat això, va procedir al registre d’una nova marca molt similar, sense informar-ne el SAAS ni buscar cap acord previ o autorització.
El cas enfrontava l’excap del servei d’urgències de l’hospital amb el saas
La sentència també destaca que, pocs dies després de presentar la sol·licitud de la nova marca, Gómez va registrar al Registre de la propietat intel·lectual a Barcelona un document tècnic titulat Sistema Estructurado de Triaje. Bases conceptuales del programa de ayuda al triaje (web e_PAT). Aquesta obra recollia les bases del sistema de triatge desenvolupat i estava vinculada funcionalment a la marca registrada. Posteriorment, els drets d’explotació tant d’aquesta obra com de la marca van ser cedits a una societat participada pel mateix doctor. El tribunal considera que aquesta operació va dificultar la identificació del beneficiari comercial real i evidencia una voluntat de deslligar el projecte del marc institucional del SAAS per obtenir-ne un rendiment privat.
El tribunal qualifica l’actuació com a contrària a les pràctiques comercials lleials i a l’obligació de “joc net” derivada de la relació de confiança entre les parts. També rebutja els arguments dels demandants, que defensaven una suposada separació entre els continguts científics desenvolupats personalment i els projectes del SAAS.
Com a resultat, el TGUE desestima íntegrament el recurs dels demandants, manté la nul·litat de la marca i els condemna a pagar les costes judicials del SAAS. L’Oficina de Propietat Intel·lectual de la Unió Europea, que va actuar com a part demandada, assumeix les seves pròpies costes, ja que no es va celebrar vista oral.
Aquest cas també il·lustra la jurisprudència del Tribunal de Justícia de la Unió Europea en matèria de mala fe en el registre de marques, que estableix que l’ús d’un signe conegut per part d’un sol·licitant pot constituir una actuació deslleial quan es produeix fora del marc de col·laboració preexistent.