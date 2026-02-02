Economia
La inflació baixa al 2,5% al gener
L'indicador avançat calcula que els preus s'han reduït dues dècimes des del desembre
La variació interanual estimada de l’Índex de Preus al Consum (IPC) del mes de gener del 2026 ha baixat fins al 2,5%, segons el càlcul de l’indicador avançat publicat avui per Estadística. L'informe indica que si es confirma aquesta dada l’IPC se situaria en l'inici de l'any dues dècimes per sota respecte al desembre del 2025, quan la taxa es va situar en el 2,7%.
Estadística explica que la baixada de la inflació està motivada pel decreixement dels preus del grup de Transports. La reducció dels preus també es deu al descens en els grups d’Alimentació i begudes no alcohòliques i d’Habitatge, aigua, gas, electricitat i altres combustibles.
NACIONAL
L'IPC del 2025 se situa al 2,7%
Redacció
L'informe exposa que l’IPC avançat d’Espanya del mes de gener del 2026 se situa en el 2,4%. Si aquesta dada es confirma, la variació interanual baixaria cinc dècimes respecte al mes de desembre del 2025, quan es va situar en el 2,9%.
En el cas de França, l’IPC avançat corresponent al mes de gener del 2026 es farà públic demà dimarts.