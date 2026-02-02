Successos
Detingut el conductor que va atropellar una dona a Incles
La víctima va patir lesions greus quan estava descarregant caixes d'un vehicle
La policia va detenir diumenge a la tarda el turista de 41 anys que va atropellar una dona a Incles, a la General 2 d'Andorra, com a presumpte autor d’un delicte contra la integritat física i moral per lesions per imprudència. L'arrest es va produir perquè la víctima, una jove de 24 anys, va patir lesions greus com a conseqüència de l'impacte, segons ha especificat el cos de seguretat.
La víctima va ser traslladada en ambulància a l’hospital Nostra Senyora de Meritxell per la gravetat de les lesions. El conductor causant de l’atropellament va donar negatiu a la prova d’alcoholèmia que se li va practicar, segons explica la policia, i també va resultar ferit i va ser traslladat al despatx central un cop va rebre l’alta mèdica.
Els fets van tenir lloc ahir prop de les 16 hores, al punt quilomètric 15,950 de la carretera General 2, quan el conductor del vehicle, que circulava en sentit ascendent, en direcció Soldeu, va perdre el control del turisme per causes que s’estan investigant, assenyala la policia. El vehicle que conduïa el turista es va desplaçar cap al lateral dret de la via i va col·lidir contra la part posterior d’un altre turisme, on la dona ferida es trobava descarregant caixes de l’interior.
Notícia pendent d'ampliació