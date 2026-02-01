ESTADÍSTIQUES DE L'ANY JUDICIAL
Els delictes per tràfic i consum de drogues van baixar un 40% el 2025
L’augment del pes de la cocaïna manté alt l’impacte econòmic del narcotràfic el 2025
Els delictes contra la salut pública van disminuir un 40% durant l’any judicial 2025, un dels descensos més acusats de tot l’àmbit penal, segons les dades avançades pel fiscal general, Xavier Sopena, en la presentació de l’estadística judicial. La caiguda va reflectir sobretot una reducció del tràfic i la venda organitzada de drogues, mentre que es van mantenir nombroses intervencions policials per petites quantitats destinades al consum propi.
El pes principal dels casos va correspondre a la introducció i consum de cocaïna, que va concentrar el 80,82% dels delictes d’aquest àmbit, molt per davant de l’èxtasi, amb un 29,45%. Sopena va destacar que “el principal delicte està molt vinculat als controls que es fan essencialment a les fronteres i moltes vegades estem parlant de persones que porten petites quantitats destinades al seu propi consum”. En canvi, el tràfic amb voluntat de distribució va retrocedir de forma clara. El de cànnabis va baixar un 64,71%, en passar de 17 fets delictius el 2024 a 6 el 2025, mentre que el de cocaïna es va reduir un 37,50%, de 24 a 15 casos.
NACIONAL
Malgrat aquesta baixada de procediments, el volum econòmic potencial de la droga retirada del mercat es va mantenir rellevant, especialment per l’alt valor de la cocaïna. Les actuacions policials van combinar nombroses intervencions de pocs grams amb operacions puntuals de més envergadura, fet que va mantenir alta la incidència penal i econòmica d’aquesta substància. Pel que fa al cànnabis, les confiscacions d’haixix van caure un 39,6%, de 2.886 grams el 2024 a 1.745 grams el 2025. Tot i això, la cocaïna va continuar sent la droga amb més impacte econòmic per unitat de pes dins del mercat il·legal.
El fiscal general va atribuir bona part dels canvis detectats a la intensificació dels controls. “Com més controls es fan a nivell policial, més deteccions hi ha, sobretot de petites quantitats”. També va remarcar que una part important de les intervencions corresponen a visitants ocasionals que desconeixen la legislació i accedeixen al país amb dosis per al cap de setmana. Les dades apunten a menys judicialització del tràfic massiu però a una pressió policial sostinguda sobre les substàncies més lucratives i perilloses. La tendència del 2025 dibuixa un model més selectiu, amb menys causes però amb una afectació econòmica del narcotràfic encara significativa.