OBERTURA DE L'ANY JUDICIAL
El fiscal general alerta que frenar la promoció interna alentirà la Justícia
Xavier Sopena adverteix que les vacants i les incompatibilitats derivades del pas d’acusadors a magistrats tensionen els tribunals
El fiscal general, Xavier Sopena, va advertir ahir que posar límits a la promoció dels fiscals, incompatibilitzar funcions i mantenir vacants sense cobrir agreujaria la manca de personal als tribunals i alentiria encara més els procediments. Ho va afirmar durant l’acte d’obertura de l’any judicial, en un context marcat per la sobrecàrrega de feina i les places buides a la Batllia i a la Fiscalia. Sopena va reclamar canvis urgents tant en els mecanismes de provisió de places com en la regulació de la carrera judicial, per evitar “una pèrdua de talent” i garantir un millor funcionament.
“Necessitem canvis urgents per evitar una pèrdua de talent i garantir un millor funcionament”
La ministra de Justícia, Ester Molné, va anunciar que el Govern treballa actualment en una llei per agilitzar la Justícia, que vol entrar a tràmit parlamentari “com a màxim el mes de juny”. La reforma en preparació busca evitar que aquestes situacions es multipliquin sense, alhora, tallar les opcions de carrera dels fiscals. L’objectiu és trobar un equilibri que redueixi incompatibilitats, però sense “capar la carrera judicial tant dels fiscals com dels batlles i magistrats”. Entre les mesures en estudi, hi ha jutjar els delictes menors amb un sol magistrat i ampliar els judicis ràpids, ja que són “una eina molt bona per agilitzar l’acció de la Justícia”. També va avançar que el nou Codi Penal està gairebé enllestit i podria entrar al Consell General en aproximadament un mes.
“Volem que la llei entri a tràmit parlamentari com a màxim el mes de juny”
Sopena va alertar que cada vacant té un impacte directe en el procés judicial. “Una vacant implica una sobrecàrrega de treball i té un impacte en l’alentiment dels procediments”, va remarcar, i va defensar que “s’hauria d’intentar trobar algun mecanisme per anar més ràpid” en els nomenaments. També va advertir del risc de tancar la carrera judicial als fiscals adjunts. “És una pèrdua de talent, de gent de la casa, que porta molts anys”, va afirmar, tot reivindicant que és “legítim” voler promocionar. Sobre el pas de fiscal a magistrat, va assegurar que els professionals “jutgen perfectament amb les plenes garanties d’independència”. El debat s’emmarca en les incompatibilitats que es poden generar quan un fiscal passa a ser magistrat després d’haver intervingut prèviament en causes penals. En un sistema petit com l’andorrà, en què molts procediments passen pels mateixos operadors jurídics, el canvi de rol pot obligar el nou magistrat a abstenir-se en diversos casos per garantir la imparcialitat, fet que complica l’organització dels tribunals.
NACIONAL
Més efectius per a la Justícia
Abel Rivera
“La lentitud judicial persisteix, però la reforma donarà eines perquè es puguin prendre decisions”
El president del Consell Superior de la Justícia, Josep Maria Rossell, va celebrar que el Govern assumeixi bona part de les propostes del CSJ. “La gran majoria estarien incorporades en la futura llei, són molt bones notícies”, va declarar. Tot i reconèixer que la lentitud judicial persisteix, va defensar que la reforma “donarà eines perquè es puguin prendre decisions”. Rossell va recordar el fort relleu generacional als tribunals i que els nous efectius no arribaran fins que acabin els processos selectius. També va negar que el CSJ vulgui frenar la promoció dels fiscals: “En cap moment ens hem manifestat en contra de la carrera judicial de ningú.” I va advertir que una andorranització total de la judicatura podria incrementar recusacions i abstencions, precisament per aquestes incompatibilitats derivades de trajectòries prèvies en un entorn judicial reduït. Durant l’acte es van recordar les dades d’activitat judicial, que evidencien l’elevada càrrega de treball dels tribunals, i es va confirmar la convocatòria de concursos per cobrir tres noves places de batlles i tres de fiscals adjunts.