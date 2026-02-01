SUCCESSOS
Un accident a la Vall d'Incles mobilitza els serveis d’emergència
El sinistre és el tercer en menys de 24 hores a la carretera general dos, a Canillo
Un accident registrat avui a la tarda a la Vall d’Incles ha mobilitzat els serveis d’emergència. Els fets han tingut lloc cap a les 16:00 hores a la carretera general 2, dins del terme parroquial de Canillo. Fins al lloc del succés s’hi han desplaçat efectius del Servei d’Urgències Mèdiques (SUM), la policia i el cos de bombers. Segons els primers indicis, l’accident podria tractar-se d’un atropellament.
Tres sinistres amb ferits en menys de 24 hores
Aquest sinistre és el tercer que es produeix en menys de 24 hores a la CG-2 a Canillo, una via que ha registrat diversos incidents en les darreres hores. De fet, al matí, cap a les 11.01 hores, es va produir un accident de circulació al punt quilomètric 15,100, a l’altura del Tarter, en el qual es van veure implicats dos turismes, un amb matrícula andorrana i un altre amb matrícula espanyola. A conseqüència del xoc, la conductora del vehicle espanyol, una turista de 46 anys, va resultar ferida. A la rotonda de Ransol un turista de 27 anys va resultat ferit ahir a la nit en un atropellament.
