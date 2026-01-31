GASTRONOMIA
Les jornades Andorra a Taula es clouen amb un balanç reeixit
Les jornades Andorra a Taula es van cloure amb èxit després de tres setmanes d’activitat, durant les quals 33 establiments de restauració van oferir menús elaborats amb ingredients de temporada i de proximitat, convertint l’esdeveniment en una cita destacada del calendari gastronòmic del país.
Els organitzadors van assenyalar que la diversitat i la qualitat de les propostes, juntament amb l’accessibilitat de preus –que majoritàriament van oscil·lar entre els 35 i els 70 euros–, van atreure una bona resposta tant del públic local com entre els visitants. Aquest fet va reforçar el paper de les jornades com a dinamitzadores del sector turístic, comercial i de restauració d’Andorra.
L’edició d’enguany d’Andorra a Taula, que va acollir una distribució equilibrada d’opcions gastronòmiques al llarg de les parròquies, també va comptar amb el suport de patrocinadors i col·laboradors com, per exemple, MoraBanc, Andorra Turisme i la cervesa 18/70 a través de la col·laboració amb IDPA, fet que va contribuir a ampliar la projecció de l’esdeveniment.
Amb aquesta proposta consolidada, la Unió Hotelera (UHA) –l’entitat organitzadora de l’esdeveniment– va anunciar que la pròxima edició, que celebrarà el vintè aniversari, tindrà lloc durant el novembre del 2026, mantenint la mateixa fórmula i amb l’objectiu de continuar creixent com a referent gastronòmic al Principat.