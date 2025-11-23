Economia
L'Andorra a Taula "fa recuperar l'alè" als restauradors del país en un novembre "fluix" d'afluència
Els participants coincideixen a assenyalar que la iniciativa promou més la cooperació que la competició
"Cuinar és també un art, però darrere hi ha molt de temps, història i compromís". La nova edició d’Andorra a Taula vol posar en relleu la riquesa i diversitat de la gastronomia del país. Segons els restauradors participants, l’Andorra a Taula no només és una plataforma per donar a conèixer els seus plats, sinó també una oportunitat per innovar i apropar el restaurant a nous clients. El cuiner Rodrigo Martínez, del Beç Restaurant, reconegut en la guia Michelin, explica “és un plat molt significatiu personalment". Martínez proposa un viatge als indrets que han marcat la seva cuina, com els ous de gallines andorranes criades en llibertat i bolets propis de la temporada, compres amb unes "migas al pastor, que és un plat molt típic de la cuina aragonesa", on viu actualment la seva filla; i "sobrassada, que és un producte molt mallorquí, ja que he viscut sis anys a Mallorca". "Iniciatives com Andorra a Taula ens ajuda bastant, sobretot en activar el mes de novembre", ha apuntat. Tanmateix, Martínez adverteix que "el sector necessita ajuda estructural, no vivim de la inèrcia".
El cuiner creu que la tradició gastronòmica és essencial, no només pel turisme gastronòmic, sinó perquè la gent del país s'apropi als restaurants. "Necessitem cultivar més la tradició gastronòmica. Estar disposats a menjar bé amb bon producte i una bona qualitat de servei", ha expressat. "La gent ha d'entendre que no vivim només dels divendres, dissabtes i diumenges, sinó que també servim els dilluns, dimarts, dimecres i dijous. El treball són tots els dies, però la realitat és que no omplim tots els dies", ha lamentat. Martínez confessa que "el menú de l'Andorra a Taula vol apropar el restaurant a la gent que no ve habitualment".
El propietari del grup Kanalla dels restaurants i pizzeries Angelo i membre de la junta d'Unió Hotelera, Angelo Guitart destaca que l’acollida ha estat molt bona i que s’ha fet un preu molt competitiu, considerant que un dels punts forts d’Andorra a Taula és poder oferir “un menú gastronòmic amb un preu molt competitiu” per a tots els públics. Explica que els números estan “una miqueta més per sobre” dels de l’any passat. Guitart ressalta que “tenim una clientela molt autòctona que està esperant l’Andorra a Taula”, amb molts clients que fan “una llista dels que es volen visitar”, i que molts aprofiten l’ocasió, inclosos els mateixos restauradors, “per poder trobar-se” amb amics. Considera que la iniciativa és “molt positiva” i que amb la dinovena edició, l’esdeveniment ja està “consolidat”.
Sobre el moment de l’any, comenta que el novembre és “dels mesos més complicats en l'àmbit de poder atraure afluència”, i que Andorra a Taula s’inclou dins del Shop in Andorra per tal de “dona una miqueta d’aire i ens dona una excusa per fer cosetes diferents”. El cuiner executiu dels restaurants Angelo, Francesc Fernández, detalla que la proposta culinària vol recuperar tradició amb un menú degustació que inclou croqueta d’ànec i foie-gras, salmó marinat amb te negre i bergamota, albergínia escalivada amb toc asiàtic, caneló revisitat amb beixamel d’ametlles, terrina de xai farcida amb festucs i orellanes, i unes postres de pinya infusionada amb anís estrellat i gelat de coco amb carquinyolis.
Fernández ha explicat que, tot i que Andorra té potencial per desenvolupar-se com a destí gastronòmic de referència, encara queden importants reptes per superar. “Tots coneixem les dificultats que tenim els restauradors a l'hora de buscar, de trobar personal, de tirar endavant i això és un repte molt important”, ha indicat, destacant que la falta de personal qualificat és un obstacle clau per al creixement del sector. Fernández ha afegit que fins que aquest problema no es resolgui, serà complicat assolir grans reptes i posicionar Andorra entre les destinacions gastronòmiques de referència. En aquest sentit, ha subratllat que cal treballar conjuntament amb els professionals i amb les entitats que poden facilitar el desenvolupament del sector. Tanmateix, ha celebrat que iniciatives com Andorra a Taula treballen "per convertir Andorra en un destí", assegura que els restauradors "no som competidors, sinó una família gastronòmica que vol anar a una mateixa direcció".
En la mateixa línia, Marc Navarro, cuiner al restaurant del centre d’oci Unnic, assenyala que el menú de fusió mostra la identitat de l’equip. “És un menú que hem preparat amb tot l’equip. Hi ha moltes nacionalitats. Això ens ha permès fer una cuina fusionada, de muntanya, una mica mexicana i peruana. És fer una cuina que es vegi l’equip que som”, ha confessat. Sobre el paper de l’esdeveniment, Navarro destaca que “aquestes cites aporten molt a la gastronomia andorrana, són oportunitats d’ensenyar i de demostrar als restaurants d’Andorra el que podem fer. És una promesa per la gent”, ha asseverat el cuiner.
L’Hotel Isard aposta per plats de tardor amb arròs de ceps i escalopa de foie-gras, mentre que l’Hotel Starc amb el Restaurant Coure proposa un filet Wellington o bacallà amb col i allioli d’all negre. El Kao Finest Chinese Cuisine a Soldeu ofereix un viatge gastronòmic asiàtic amb plats com: tapa d’edamame al vapor amb oli de tòfona; amanida d’alvocat, tomata confitada i tofu amb vinagreta de yuzu; pa de brioix farcit de melós de vedella amb maionesa de sriracha i llima; rap en tempura amb salsa de xili dolç; ànec rostit a l’estil mandarí; i rotllet de primavera farcit de xocolata Dubai.
Els participants coincideixen a assenyalar que l’Andorra a Taula és una iniciativa que promou la cooperació més que la competició. Martínez, Navarro i Guitart subratllen que l’objectiu és mostrar la qualitat dels restaurants andorrans, incentivar el turisme gastronòmic i consolidar la marca Andorra associada a la gastronomia. “Crec que si són molts restaurants, cadascú en la seva categoria, el seu preu, la seva qualitat o el seu servei, el que fa és que la gent vingui a Andorra a fer un consum de la gastronomia del país”, ha conclòs Martínez.