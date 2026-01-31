REPORTATGE
Una escola a Tanzània
Mans Unides comença la campanya amb el lema ‘Declarar la guerra a la fam, alimentar la pau’ amb un presupost de 101.678 euros.
Mans Unides Andorra ha donat el tret de sortida a la nova campanya anual de col·lecta de fons destinada a la lluita contra la fam al món. L’entitat va presentar ahir les línies mestres de la iniciativa en una roda de premsa encapçalada pel president, Jordi Casal, i la tresorera, Maria Àngels Fernández.
“Coneixem les persones que executen els projectes i es justifica fins a l’últim cèntim”
La campanya s’emmarca sota el lema Declarar la guerra a la fam, alimentar la pau, i té com a objectiu principal impulsar projectes de desenvolupament centrats en l’educació, la formació del jovent, la seguretat alimentària i la salut comunitària. Entre les actuacions previstes, destaquen iniciatives al Senegal, el Congo, el Txad, Tanzània, Uganda, Benín i el Perú. En total, s’hi destinaran 101.678 euros.
Una novetat d’aquest any és el projecte Totorani a Tanzània, concretament al poble de Robanda. Naia Aguilar és la responsable del projecte i l’objetiu és crear una escola primària, per poder garantir als nens un espai on poder estudiar.
Un altre projecte és el que es desenvolupa a Uganda, on una clínica veterinària permet controlar les malalties del bestiar i, alhora, millorar la salut de la població. En zones on persones i animals comparteixen fonts d’aigua i espai, la prevenció sanitària és una eina essencial per frenar la transmissió de malalties. En aquesta iniciativa el Govern va fer una aportació de 36.181 euros.
Un dels punts centrals de la presentació va ser posar en relleu el compromís de Mans Unides amb l’eficiència i la transparència. Segons va explicar el president, el 98% dels fons recaptats es destinaran directament als projectes, gràcies a una estructura basada íntegrament en el voluntariat i a una xarxa de col·laboradors de confiança als països d’intervenció. “Coneixem personalment les persones que executen els projectes i es justifica fins a l’últim cèntim”, va assegurar Casals.
Pel que fa al pressupost, l’entitat va reconèixer una lleugera reducció respecte a l’any passat, després de no haver assolit l’objectiu de 125.000 euros el 2025. Tot i una davallada puntual de donacions, Fernández va destacar que la ciutadania continua mostrant voluntat de col·laborar.
La campanya inclourà diversos actes de sensibilització, com un cinefòrum el 3 de febrer als cines Illa Carlemany, una conferència sobre el projecte educatiu a Tanzània el 12 de febrer, el tradicional aplec solidari el 22 de març i un sopar solidari el 25 de març. Les recaptacions van destinades íntegrament a Mans Unides.