Mans Unides no aconsegueix el repte d'arribar als 125.000 euros durant la campanya 2025

Mans Unides no ha aconseguit el repte que s'havia fixat per a la campanya d'aquest 2025 d'arribar fins als 125.000 euros per tal de finançar els projectes que l'entitat té en marxa actualment. Segons expliquen a través d'un comunicat, un mecenes que normalment els cobria un 25% de la campanya, "enguany no s'ha manifestat" i, tot i haver tingut una recaptació "més que correcta", des de l'ONG "no hem sigut capaços de cobrir tot aquest diferencial". En total, doncs, s'ha aconseguit recaptar 104.680 euros per a finançar un total de set projectes.

El fet de no haver arribat a l'objectiu fixat ha obligat a haver de posposar el projecte Hondures, que segons afirmen, serà una prioritat de cara a l'any vinent. Així mateix, també s'ha hagut de reduir la col·laboració al projecte amb el qual Mans Unides col·labora a l'Índia.

Pel que fa a les aportacions, destaca l'efectuada pel Govern per un valor de 28.000 euros i que servirà per a la compra d'una incineradora de residus per a un centre mèdic a Nkolondom (Camerun). Altres dels projectes que es podran finançar gràcies a aquesta campanya serà la construcció d'un menjador a una escola del Perú (24.860 euros); la compra de material didàctic per a un centre espiritual de Burkina Faso (1.910 euros); la compra de material escolar i tauletes per a estudiants de Xile (20.000 euros); la construcció i millora de serveis higiènics per a un centre mèdic també del Perú (18.910 euros); la compra de material d'electrònica per a escolars de Guinea (3.500 euros); i la promoció de la salut maternoinfantil i neonatal a l'Índia (7.500 euros).

Amb tot, des de Mans Unides asseguren que gràcies a un petit romanent de l'any anterior, s'ha pogut cobrir els costos de la campanya actual, "que d'una altra manera no hauríem pogut assumir". Novament, agraeixen les aportacions i el treball d'amics, col·laboradors, voluntaris, donants, empreses, mitjans de comunicació, bancs, associacions, escoles, entitats religioses i fundacions per patrocinar les iniciatives de l'ONG o per prestar serveis diversos.