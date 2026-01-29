ESQUÍ ALPÍ
Cande Moreno acaba 38a al primer entrenament
Cande Moreno va finalitzar en la 38a posició la primera sessió d’entrenament de la Copa del Món de velocitat, a Crans Montana (Suïssa). L’andorrana va marcar un temps de 1’17”68, a 2”81 del millor registre, que va signar l’austríaca Nina Ortlieb amb un crono d’1’14”87. Al primer intermedi a la part alta del traçat, Moreno passava en el 25è lloc, al segon era 29a i superava el tercer en la 40a plaça, per recuperar una mica a la zona de baix, amb el 36è temps al quart intermedi i abans de l’arribada, on acabava, finalment, 38a. Moreno tindrà avui nova cita amb aquesta Copa del Món, amb un segon entrenament, previ a la cursa de descens, prevista per a demà, dia 30, i per completar el dissabte 31 amb la disciplina de supergegant. L’andorrana arriba a Crans Montana després d’enllaçar bons resultats a la Copa d’Europa, sumant 15 punts i la vuitena posició de la general de la disciplina amb 96 punts.