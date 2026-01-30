Sentència
El Superior confirma la condemna per un tocament de pits en una discoteca
La defensa sol·licitava l’absolució del jove sentenciat a 12 mesos condicionals
La sala penal del Tribunal Superior ha desestimat el recurs d’apel·lació presentat el passat 17 de desembre per la defensa d’un jove condemnat pel Tribunal de Corts per haver tocat el pit d’una dona en una discoteca del centre d’Andorra la Vella la matinada del 5 de maig del 2024. El recurrent va ser sentenciat a una pena de 12 mesos de presó condicional.
Els fets van tenir lloc en un local d’oci nocturn on, segons la denúncia de la víctima, mentre ballava amb la seva parella i un grup d’amics va percebre un contacte no desitjat al pit per part d’un home que no coneixia. La Fiscalia va atribuir el tocament a un delicte d’agressió sexual menor i va sol·licitar una pena de 12 mesos de presó condicional, amb una suspensió de la pena de quatre anys, que va ser la que se li van imposar.
La víctima i la seva parella van afirmar que el contacte va ser voluntari i intencionat, en la vista davant el Tribunal de Corts. La defensa, però, va sostenir que l’acusat es trobava en estat d’embriaguesa, que les imatges de les càmeres de seguretat no eren prou clares i que el presumpte tocament va ser accidental, fruit d’una empenta involuntària enmig de l’ambient festiu.
Malgrat la baixa qualitat del material audiovisual, el Tribunal de Corts va considerar provada la intencionalitat del gest, basant-se en la interpretació visual de les imatges i en la coherència del relat de la víctima, i va condemnar l’acusat en primera instància.
NACIONAL
Un tocament inapropiat
Àlex Ripoll
La defensa va recórrer la sentència davant el Tribunal Superior al·legant que les proves no permetien determinar amb la certesa necessària la voluntarietat del tocament i va sol·licitar l’absolució del jove.