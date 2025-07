Publicat per Àlex Ripoll Andorra la Vella Creat: Actualitzat:

L’alcohol sovint es fa servir com a excusa per justificar comportaments que no són del tot acceptables: infidelitats, baralles... Tanmateix, n’hi ha d’altres que traspassen la línia de la legalitat i que cap quantitat de licor pot justificar. És el cas dels fets que presumptament haurien tingut lloc la matinada del 5 de maig del 2024 a la discoteca de l’Unnic, quan un jove hauria tocat el pit d’una noia que ballava amb la seva parella i un grup d’amics, segons la versió de la denunciant. Per aquest motiu, l’acusat s’enfronta a una pena de 12 mesos de presó condicional.