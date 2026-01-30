Solidaritat
Mans Unides destina 101.678 euros a vuit projectes solidaris
El Govern finançarà un projecte amb 36.000 euros a Uganda
Mans Unides Andorra ha presentat aquest matí la seva nova campanya solidària sota el lema “Declarar la guerra a la fam, alimentar la pau”, amb una previsió de pressupost de 101.678 euros. Tot i reconèixer una lleugera reducció respecte a l’any anterior, quan no es va assolir l’objectiu de 125.000 euros, la tresorera, Maria Àngels Fernández, ha remarcat que "la ciutadania continua mostrant una gran voluntat de col·laboració, mantenint viva la capacitat d’impulsar projectes de cooperació internacional".
El president de l’entitat, Jordi Casal, ha volgut agrair el suport institucional, destacant especialment l’aportació del Govern d’Andorra, que enguany finançarà un projecte a Uganda amb 36.000 euros, gairebé un 30% del total del pressupost. Casal ha reivindicat la importància d’actuar sobre l’origen de les desigualtats i ha subratllat que l’educació és “la primera pedra per construir un edifici de pau”.
La campanya 2026 es destinarà a projectes de desenvolupament centrats en educació, formació del jovent, seguretat alimentària i salut comunitària. Entre les actuacions previstes, destaquen iniciatives al Senegal, el Congo, el Txad, Uganda, el Benín, el Perú i, com a novetat, un projecte a Tanzània. Un dels exemples és un projecte veterinari a Uganda, que contribueix a la salut de la població protegint el bestiar. Casal també ha remarcat el compromís de Mans Unides amb la transparència, afirmant que el 98% dels fons recaptats es destinen directament als projectes, gràcies a una estructura completament voluntària.
La campanya inclourà actes de sensibilització com un cinefòrum el 3 de febrer als cinemes Illa Carlemany, una conferència sobre el projecte Totorani (12 de febrer), l’aplec solidari del 22 de març i un sopar solidari el 25 de març a Encamp. Tots els beneficis es destinaran íntegrament a finançar els projectes de cooperació impulsats per Mans Unides Andorra.