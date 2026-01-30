Reconeixements
La Festa del Comerç aplega 150 persones
El certamen té com a objectiu fomentar la cohesió del sector comercial amb un acte que reconeix les principals iniciatives i comerços amb set premis
Unes 150 persones, entre representants institucionals, associacions de comerciants del país i professionals del sector han assistit aquest dijous al vespre a la tercera edició de la Festa del Comerç, una cita que enguany es consolida com un dels esdeveniments referents que aconsegueix reunir el teixit comercial d'Andorra.
El jurat, integrat per dotze representants institucionals i professionals de reconegut prestigi dins de l'àmbit del comerç, ha estat l'encarregat de seleccionar els guanyadors de les iniciatives en les diferents categories. Els guardons han estat dissenyats per l'artista andorrana Ingrid Román amb materials reciclats i també fustes procedents de boscos sostenibles europeus.
El premi al millor aparador de Nadal ha estat per Grans Magatzems Pyrénées, on s'ha valorat sobretot l'ambientació globalment coordinada i d'alt impacte visual, que integra amb coherència la façana, la decoració interior i el packaging.
El premi a la botiga més sostenible ha estat per a Hugo Pa, un projecte que defensa una producció artesanal i sostenible que recupera la tradició de l'autèntic pa fet a mà amb la utilització de matèries primes de proximitat, materials naturals i un procés pacient que és hereu d'una manera de fer les coses com abans. A això li suma una filosofia compromesa i actual com és el zero waste que promou un consum responsable i la reducció de residus.
El premi MoraBanc a la millor gestió digital ha estat per a Viladomat, que presenta una estratègia digital global que integra pàgina web, continguts propis i perfils a les xarxes socials per connectar marca, comunitat i experiència esportiva tot fomentant el sentiment de pertinença, un alt engagement i una comunitat fidel basada en els valors de l'esforç, la superació i la passió per l'esport.
El premi al millor projecte o iniciativa empresarial ha estat per a la desfilada de moda en el marc del Shop in Andorra, una proposta innovadora, elegant i diferenciadora. La desfilada era una de les principals novetats de l'edició de l'any passat i va combinar l'escenografia i la música per crear una experiència singular, implicant diversos establiments i dinamitzant l'activitat comercial i cultural del país.
D'altra banda, s'ha atorgat el premi a la proposta més creativa i innovadora a Experience VR, un espai que ofereix una experiència immersiva de realitat virtual dissenyada per adaptar-se a les necessitats de famílies i grups, amb jocs cooperatius i d'aventura en una arena lliure de cables, que fomenta la interacció, la participació conjunta i la creació de moments memorables per a tots els públics.
Durant l'acte també s'ha fet entrega del premi homenatge a una trajectòria professional a Pere Besolí Solé, pel seu camí exemplar com a fundador, juntament amb Enric Palmitjavila, de Perfumeries Gala, pioners en la introducció de la perfumeria d'autoservei al país, així com per la creació d'Olympia Esports. "La seva visió, capacitat d'innovació i compromís constant han contribuït de manera decisiva a l'evolució i modernització del comerç a Andorra, deixant una empremta duradora que ha inspirat generacions de comerciants i ha ajudat a construir el model comercial del país tal com el coneixem avui", s'ha assenyalat.
Finalment, el premi a la millor botiga del Principat se l'ha endut Commençal Village, a la Massana, un establiment que representa un model de gestió innovador que integra venda, taller, lloguer, restauració i espais per a esdeveniments en un mateix local. Aquesta visió global permet oferir un servei complet i una experiència de client immersiva, centrada en l'acompanyament, la proximitat i la connexió amb la comunitat i la cultura outdoor del país.
Importància del sector comercial
El certamen, que enguany ha comptat amb el patrocini de Morabanc i el suport d'Unnic, té com a objectiu fomentar la cohesió del sector comercial amb un acte que, a part de reconèixer les principals iniciatives i comerços amb set premis, vol ser un espai de trobada, referència i networking per als professionals del comerç, oferint oportunitats per al creixement i la col·laboració.
El president de la Cambra, Josep Maria Mas, ha posat en valor que "el sector comercial representa gairebé un 16% del PIB del nostre país i és, per tant, un sector estratègic que contribueix de manera decisiva al desenvolupament econòmic i al model de país que volem construir". Un dels aspectes que Mas ha destacat al seu discurs és la importància de la col·laboració publicoprivada amb la posada en marxa d'iniciatives estratègiques com l'Observatori del Comerç i la creació d'una formació online amb diferents càpsules temàtiques adreçada als professionals del sector comercial que s'ha realitzat en col·laboració amb el ministeri de Turisme i Comerç i Andorra Turisme que aviat s'oferirà a través del portal de formació de la Cambra.
Després dels parlaments institucionals, s'ha donat pas a la conferència a càrrec d'Alfons Cornella amb la xerrada 'En el comerç, com arreu, tot es tracta de quin valor aportem'. Cornella és fundador d'Infonomia, empresa de serveis d'innovació, i de Institute of Next. Ha publicat 36 llibres sobre ciència, tecnologia i innovació, així com més de 1.000 articles sobre el paper de les tecnologies en la transformació de les empreses.