Premi de la Cambra a la Nit de la Candela d'Ordino

La segona edició de la Festa del Comerç ha premiat la nit de la candela d'Ordino com a millor projecte o iniciativa empresarial, remarcant que és una proposta creativa i innovadora que ofereix una experiència que combina tradició, arquitectura i art. L'acte, organitzat per la Cambra de Comerç, s'ha celebrat aquest vespre al Casino Unnic d'Andorra la Vella, i ha comptat amb l'assistència de més de 150 persones, entre representants institucionals, associacions de comerciants del país i professionals del sector. L'objectiu de la festa és que esdevingui una plataforma per presentar iniciatives que fomentin la millora de la competitivitat i la innovació del comerç.

Abans de l’entrega de premis, el president de la Cambra, Josep Maria Mas, ha destacat que "la vetllada d’avui no és només un reconeixement al sector comercial sinó també un espai per donar a conèixer iniciatives que impulsen el comerç i en aquest sentit volem promoure la competitivitat, el talent, la innovació, la sostenibilitat i l’esperit emprenedor que defineixen el comerç del nostre país". Acte seguit s’ha donat pas a la conferència a càrrec de Marc Cortés titulada "Desbloquejar el poder de la IA".

Marc Cortés durant la conferènciaFernando Galindo

El jurat format per 10 persones procedents de diferents institucions i tècnics de reconegut prestigi dintre el món del comerç han premiat les iniciatives en les categories següents: premi a la millor botiga de l’any, que ha estat pel supermercat d'E-Leclerc de Sant Julià, premi a la trajectòria professional, que aquest any s'ha atorgat a Teresa Alàs Vidal, de la botiga "La Manduca" d'Andorra la Vella, i també a Michel Serres, del supermercat Timy del Pas. Seguidament, s'ha donat el premi al millor aparador de Nadal, que ha estat per la botiga "Coco Bis" de la capital, així com el premi a la proposta més creativa i innovadora per la farmàcia Roser Miro d'Andorra la Vella. El premi a la botiga més sostenible ha estat per "El racó de l'Anna" i premi a la millor gestió de les xarxes socials ha recaigut sobre la botiga "Luo fashion store" de la capital. Els guardons que s’entreguen en aquesta Festa del Comerç, igual que en la primera edició, han estat dissenyats per l’artista andorrana Ingrid Román, que utilitza materials reciclats i també fustes procedents de boscos sostenibles europeus.