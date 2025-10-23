JUSTÍCIA
Extradit un empresari acusat de frau fiscal i blanqueig
El van entregar a Espanya per reclamació d’un jutjat de Jaén
La policia va entregar ahir a la policia nacional espanyola l’empresari de l’Estat veí buscat per delictes fiscals detingut a Canillo el mes de juliol. L’arrest va ser una col·laboració amb la guàrdia civil en el marc d’una comissió rogatòria internacional que va acabar amb la seva extradició en compliment de l’autorització dictada pel Tribunal de Corts a principi d’octubre.
Utilitzava una societat andorrana per evitar pagar impostos a Espanya
Va ser el jutjat d’instrucció número 2 de Jaén el que va reclamar l’empresari, ja que l’investigaven per múltiples delictes, i va emetre una ordre de detenció internacional que es va difondre per la Interpol. A Espanya està acusat per presumptes delictes contra la hisenda pública, per pertànyer a una organització criminal i per blanqueig de capitals. A Andorra aquests delictes es consideren de caràcter major, segons va informar la policia. La investigació va determinar que l’empresari utilitzava una societat establerta al Principat, tot i que realment estava operant des d’Espanya, amb la qual simulava vendre productes electrònics i informàtics. L’objectiu d’aquesta operació era evitar el pagament d’impostos en connivència amb els altres membres de la trama, segons va informar la policia. La detenció es va produir a instàncies de la Fiscalia i l’empresari espanyol va estar al centre penitenciari en presó preventiva mentre es completaven els tràmits d’extradició.