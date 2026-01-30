Política
El Consell General votarà el 19 de març l'informe sobre el creixement sostenible
La comissió d'estudi ha tancat un document de consens entre totes les forces polítiques
El Consell General votarà el pròxim 19 de març el dictamen elaborat per la Comissió d’estudi creada per analitzar l’ordenació del territori i l’urbanisme, amb l’objectiu de garantir un creixement urbanístic sostenible a Andorra. Aquesta data marcarà un punt d’inflexió en el debat sobre el model territorial del país, ja que l’aprovació del dictamen obrirà la porta a la reforma de l’actual Llei general d’ordenació del territori i urbanisme (LGOTU).
Després de tretze mesos de treball i una dotzena de compareixences públiques, la comissió —presidida per Jordi Casadevall (Concòrdia) i amb Gemma Riba (Demòcrates) com a vicepresidenta— ha tancat un document de consens entre totes les forces polítiques, que proposa eixos estratègics per actualitzar la llei i adaptar-la als reptes ambientals, socials i urbanístics dels pròxims anys. Segons han avançat, durant el mes de febrer se celebrarà una roda de premsa per fer públiques les conclusions més destacades del text.
Un cop aprovat el dictamen pel ple del Consell General, la intenció és constituir una Comissió de Legislatura amb funcions legislatives per redactar una proposició de llei de modificació de la LGOTU. L’objectiu, compartit pels integrants de la comissió, és que aquesta reforma es pugui tramitar i aprovar durant l’actual legislatura, sense la necessitat de crear una nova llei, però adaptant l’actual marc legal a un desenvolupament territorial més equilibrat, racional i respectuós amb l’entorn.