El balanç judicial de l’AREB: 43 plets encara oberts per la intervenció de BPA
L’ens s’ha vist involucrat en 188 causes i la darrera és la querella dels expropietaris
La compareixença anual de la presidenta del consell d’administració de l’Agència de Resolució d’Entitats Bancàries (AREB), Sílvia Cunill, davant els consellers de la comissió legislativa de Finances va servir novament ahir per actualitzar l’estat del volum de litigis derivats de la intervenció de BPA que impliquen l’ens perquè, tal com va emfatitzar Cunill, cada resolució d’aquest procés ha hagut de ser fiscalitzada pels tribunals. El volum de causes obertes arran de la crisi del 2015 és pràcticament idèntic al de fa un any, però se n’ha sumat una de nova, la número 188, que és la querella criminal interposada pels exmàxims accionistes del banc extingit contra el consell d’adminitració de l’AREB en bloc i el seu director general pels presumptes delictes de falsejament de comptes anuals, estafa processal i prevaricació. Cunill va remarcar que els tribunals han anat avalant la feina feta per l’ens que presideix i que espera que aquesta també sigui la direcció d’aquest darrer plet. “Tenim molta confiança en la Justícia i que les coses s’aclariran”, va defensar, tot remarcant que tota la feina es fa “tal com dicten les lleis”. Actualment, del total de causes, 43 segueixen en curs: 27 en l’àmbit penal, 10 a l’administratiu i sis més al civil.
“No sabria dir-li un termini [de la finalització de la liquidació], no és una decisió nostra”
Cunill va recordar que des del març del 2024 BPA ha entrat en un nou estadi, el de la liquidació, un cop es va donar per finalitzat el procés de traspàs de comptes prèvia validació de la licitud dels fons. Recordem que els que es van mantenir bloquejats són els del 4% dels clients, que suposen un 15% del volum que gestionava l’entitat intervinguda. La liquidació consisteix a transformar en diners tots els béns i actius gestionats pel banc (a través de mecanismes com les subhastes) per tal de compensar després els creditors, un procés que segueix el seu curs, però sense que s’hi pugui avançar una data d’acabament. “No sabria dir un termini, no és decisió nostra”, va indicar Cunill a preguntes dels consellers. Però la presidenta va remarcar que l’AREB no s’acaba ni s’acabarà amb BPA, sinó que té una missió que ja exerceix i que continuarà, i que consisteix a preservar l’estructura necessària per actuar i protegir el sistema en cas d’una nova crisi com la succeida el 2015. Va indicar que hi ha un treball conjunt amb els bancs perquè “tenim tant interès nosaltres com ells que el sistema sigui robust i competitiu”. Precisament, la modificació de la Llei de resolució d’entitats bancàries per tal d’alinear-la als estàndards internacionals està en període d’esmenes, una qüestió que també es va abordar durant la compareixença. El conseller del PS Pere Baró va anunciar una esmena per tornar a reclamar accés als estats financers de BPA, una queixa recurrent del seu grup i a la qual també es va sumar la consellera de Concòrdia Maria Àngels Aché. Baró es va demanar si hauran d’acudir a la Batllia per tenir aquesta informació i Cunill va insistir que si no s’han facilitat fins ara és per la “confidencialitat” associada a la informació d’una entitat de dret privada, com ha estat considerada l’entitat intervinguda. Però ara va recordar que BPA ja no és un banc, sinó una societat en liquidació que “està sota el paraigua de la Batllia i la Batllia decideix”. L’AREB n’és l’administradora judicial del procés, però sota la tutela dels tribunals, va puntualitzar la compareixent.