La Justícia té en curs encara 43 causes que afecten l’AREB
El volum de plets interposats per totes les derivades de la intervenció de BPA ha pujat a 188 per la recent querella criminal
La presidenta del consell d’administració de l’Agència de Resolució d’Entitats Bancàries (AREB), Sílvia Cunill, ha comparegut aquest matí a la comissió legislativa de Finances i Pressupost, una cita anual per rendir comptes davant els consellers generals de l’activitat de l’ens creat arran de la intervenció de Banca Privada d’Andorra (BPA). Cunill ha actualitzat l’estat dels plets que afecten a l’agència, incidint en més d’una ocasió que cada resolució que s’ha pres ha acabat als tribunals però que fins ara en cada ocasió la Justícia ha avalat la manera de procedir. El volum de litigis ha pujat en el darrer any en un i són 188; la incorporació és la querella criminal interposada pels exmàxims accionistes de BPA contra tot el consell d’administració de l’AREB i contra el director general pels delicte de falsejament de comptes anuals, estafa processals i prevaricació. “Tenim molta confiança en la Justícia i en què les coses s’aclariran”, ha defensat la presidenta de l’ens, remarcant que tota la feina es fa “tal i com dicten les lleis”. Actualment d’aquest volum de causes, 43 segueixen en curs: 27 en l’àmbit penal 10 a l’administratiu i 6 més al civil.
Cunill ha recordat que des del març del 2024 BPA ha entrat en un nou estadi, el de la liquidació, que segueix el seu curs i per a la qual Cunill no ha pogut posar data de finalització. En tot cas, ha precisat a preguntes dels consellers que l’AREB no s’acabarà amb BPA si no que té una feina que continuarà i que consisteix en preservar l’estructura necessària per actuar i protegir el sistema en cas d’una nova crisi com la succeida el 2015. Pere Baró (PS) i Maria Àngels Aché (Concòrdia) han insistit en l’opacitat que envolta la gestió de BPA per part de l’AREB i Baró s’ha demanat si hauran d’acudir a la Batllia per saber els estats financers del banc desaparegut. Cunill ha insistit que si no s’han facilitat és per la “confidencialitat” de la informació d’una entitat de dret privada, com estava considerat l’entitat intervinguda, però que ara “està sota el paraigua de la Batllia i la Batllia decideix”. I és que ha puntualitzat que des que BPA està en procés de liquidació, l’AREB és administradora judicial del procés però sota la tutela dels tribunals.
