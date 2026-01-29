Cultura
Els museus d’Andorra baten rècords el 2025 amb més de 214.000 visitants
El creixement és del 25% respecte al 2024
Els museus, monuments i sales d’exposicions d'Andorra van rebre un total de 214.886 visitants durant el 2025, segons el balanç fet públic pel Govern a través de la Taula de Museus. Aquesta xifra representa un augment de 42.626 persones respecte a l’any 2024, quan se’n van registrar 172.260, és a dir, un increment del 25%. Es tracta del millor resultat de la sèrie històrica iniciada l’any 2022, i evidencia l’interès creixent del públic per l’oferta cultural del país, segons destaca el comunicat.
Cultura remarca que les dades confirmen la consolidació d’un creixement sostingut, tant pel que fa a l’afluència de visitants com a l’activitat cultural impulsada al llarg de l’any. En el cas dels museus i monuments gestionats pel Govern, el nombre global de visites ha augmentat en gairebé 30.000 persones respecte a l’any anterior, tot i els tancaments temporals per manteniment de diversos espais com la Casa de la Vall (entre abril i desembre), la Farga Rossell (des de l’octubre de 2024) i el Museu Nacional de l’Automòbil (d’agost a desembre).
Entre els espais que han mantingut l’activitat destaca el Museu Casa d’Areny-Plandolit, amb un augment de visites que no es registrava des del 2004. També ha estat molt notable l’obertura durant tot l’any del Santuari de Meritxell amb servei de visita guiada, que ha sumat 65.051 visitants.
Els membres de la Taula de Museus han organitzat 614 activitats culturals durant el 2025, amb una participació de 30.037 persones, detalla el comunicat. I es remarca l’èxit de propostes com les Nits d’estiu als museus i les activitats de valorització del patrimoni impulsades per l’Àrea de Museus i Monuments del Govern, que han aplegat més d’un miler de participants.
El Govern afirma que aquestes xifres reforcen la importància de continuar promovent una oferta cultural de qualitat i accessible, amb l’objectiu d’ampliar públics, diversificar continguts i consolidar els museus com a espais clau en l’àmbit cultural, educatiu i turístic del país.
Canillo líder per Meritxell
Canillo lidera el rànquing de visitants amb 69.988 persones, impulsat pel Santuari de Meritxell, que amb 65.051 visitants es consolida com l’equipament cultural més visitat del país. Andorra la Vella ocupa el segon lloc amb 36.529 visites, seguida d’Ordino amb 43.172 i Escaldes-Engordany amb 35.787. Encamp suma 18.272 visites, mentre que la Massana n’ha registrat 8.987 i Sant Julià de Lòria 2.151. Aquestes xifres reflecteixen una distribució territorial diversa de l’interès cultural, amb equipaments destacats com el Museu Casa d’Areny-Plandolit (18.660 visites), el Museu Carmen Thyssen (13.118) o el Bici Lab Andorra (14.629), segons especifica el comunicat.