Els museus i monuments d’Andorra van rebre més de 172.000 visitants el 2024

Els museus, monuments i sales d’exposicions d’Andorra van registrar 172.260 visitants el 2024, un 14,9% més que l’any anterior, quan es van registrar 146.638 entrades. La Taula de museus va valorar ahir positivament aquestes xifres, que reflecteixen una tendència a l’alça en l’afluència de públic als equipaments culturals del país.

Andorra la Vella va ser la parròquia més visitada, amb 50.263 entrades, destacant Casa de la Vall (22.817) i el Bici Lab Andorra (12.194). Ordino va sumar 32.110 visitants en total, amb el Museu Casa d’Areny-Plandolit com a principal atractiu (15.627). Escaldes-Engordany va rebre 31.120 persones, amb el CAEE al capdavant (14.902). Encamp va registrar 24.540 visites, Canillo 20.697, la Massana 10.504 i Sant Julià de Lòria 3.026.

Durant el 2024, es van organitzar 586 activitats per fidelitzar el públic i oferir experiències diferents. Andorra la Vella en va acollir 166, amb 5.644 assistents, seguida d’Escaldes-Engordany, amb 301 activitats i 4.736 participants. Els responsables dels equipaments van destacar que aquestes iniciatives han contribuït a incrementar les visites i reforçar l’interès pel patrimoni. A més de les activitats, la Taula de museus va remarcar el paper de les exposicions temporals i les propostes interactives com a eines clau per captar visitants.