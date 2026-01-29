COOPALSA
El Constitucional admet tramitar un recurs contra el laude arbitral
El TC va admetre a tràmit un incident d’inconstitucionalitat plantejat pel Superior arran dels dubtes sobre la constitucionalitat de dos articles de la Llei de mesures de conflicte col·lectiu, que regulen l’arbitratge entre empresaris i treballadors. La sala civil va elevar la qüestió examinant la demanda de Coopalsa contra el laude arbitral, que va resoldre un conflicte laboral al·legant que no es podia aplicar aquesta solució sense aclarir si els articles són compatibles amb la Carta Magna.