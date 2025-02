Coopalsa renega de l’arbitratge i allarga el conflicte amb els xofers

Publicat per Redacció Andorra la Vella Verificat per Creat: Actualitzat:

Coopalsa va presentar ahir una demanda de nul·litat i suspensió cautelar davant del Tribunal Superior de Justícia contra el laude arbitral que resolia el conflicte col·lectiu amb els seus conductors. L’empresa considera que l’arbitratge imposat pel departament de Treball presenta greus defectes de procediment i manca d’imparcialitat, fet que vulnera els seus drets i podria comprometre la viabilitat del servei públic de transport.

L’explotadora de les línies L2, L3, L4, L5, L6 i la circular discrepa del procés arbitral seguit, ja que, segons la seva interpretació, que detalla en un comunicat, determinades matèries no eren susceptibles de ser resoltes per aquesta via. En aquest sentit, argumenta que la llei que regula els conflictes col·lectius estableix que aquestes qüestions haurien d’haver estat dirimides als tribunals ordinaris.

A més, Coopalsa denuncia la manca d’imparcialitat de l’àrbitra designada, “ja que aquesta és sòcia del mediador que va intervenir en la fase de conciliació prèvia i, a més, va assistir personalment a la mateixa”. Segons l’empresa, aquest fet li hauria permès tenir coneixement previ de les actuacions, posant en dubte la seva neutralitat. També considera que el procediment imposat no s’ha ajustat a les previsions legals, afectant greument els drets de defensa de les parts implicades.

Davant d’aquesta situació, la companyia ha sol·licitat la nul·litat del laude i la seva suspensió cautelar, ja que, segons argumenta, la seva aplicació suposaria conseqüències “de difícil o impossible reparació tant per a l’empresa com per al servei públic prestat”. Malgrat això, mentre no hi hagi una resolució del Tribunal Superior de Justícia, Coopalsa assegura que intentarà aplicar el laude de manera progressiva en funció de les seves capacitats.

El laude arbitral obliga l’empresa a reorganitzar els horaris dels conductors en un termini de 15 dies per establir una jornada intensiva de 40 hores setmanals repartides en cinc dies de treball. Aquest canvi suposa un increment del 7% en la despesa de personal i exigeix “la contractació de cinc a deu nous conductors per poder garantir el servei”, s’explica en el comunicat. La implementació ja ha començat amb la línia L6 i s’anirà estenent progressivament a la resta de línies.

El gerent de Coopalsa, Gabriel Dallerès, adverteix que no serà possible complir amb la nova planificació i, alhora, garantir el servei sense aquestes noves contractacions. A més, l’empresa avisa que aquest increment de costos impacta directament en “l’equilibri financer de la concessió”, posant en risc la continuïtat del servei públic de transport si no es troba una solució viable.

Les converses amb el comitè d’empresa es van suspendre amb l’inici del conflicte col·lectiu, trencant el calendari de negociacions previst. Coopalsa lamenta que la decisió de l’arbitratge no hagi tingut en compte aspectes fonamentals per garantir una resolució justa i equitativa del conflicte.

Els representants dels treballadors, per la seva banda, consideren que la impugnació del laude per part de l’empresa només dilata el conflicte i agreuja la incertesa entre els conductors, i no comparteixen la justificació legal que dona la concessionària en el seu comunicat. El laude, amb excepcions, no pot ser objecte de recurs, segons marca la llei.

Aquest laude arbitral és el primer que es dicta a Andorra en el marc d’un conflicte col·lectiu. La resolució va ser emesa per una àrbitra designada pel departament de Treball, seguint el procediment previst per la legislació vigent.