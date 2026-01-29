DADES DE FEDA
El 2025 tanca amb més consum elèctric i un 20% més en fotovoltaica
El consum elèctric ha continuat creixent el 2025, segons el darrer dossier de dades de FEDA. La demanda ha augmentat un 2,5% respecte de l’any anterior, arribant als 584,2 gigawatts hora consolidant així la tendència a l’alça iniciada el 2023, en un context de creixement econòmic i transició energètica. La punta de demanda registrada el 14 de gener ha baixat fins als 128,8 megawatts hora, 4 MWh menys que l’any 2024, un fet que trenca amb la dinàmica dels darrers anys. Pel que fa a la producció d’electricitat, FEDA ha mantingut uns nivells similars als de l’any passat, amb 115,2 GWh generats. La central hidroelèctrica continua sent la principal font, amb 84,9 GWh, mentre que la fotovoltaica va incrementant la seva presència: les instal·lacions connectades a la xarxa de FEDA ja han assolit les 273, un augment del 20% en un any. El conjunt de la producció nacional ha cobert un 23,2% del consum elèctric.