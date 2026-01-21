ENERGIA
Rècord històric de demanda elèctrica a Andorra el 7 de gener
Andorra ha assolit un nou rècord de demanda elèctrica. El 7 de gener passat a les 10 hores el consum d’electricitat al país va arribar als 133,6 MWh, la xifra més alta registrada fins ara, segons va informar FEDA. Aquesta punta de consum es va produir en un context de baixes temperatures arreu del territori, causades pel pas de la depressió Goretti, i en plena temporada alta, amb una notable afluència turística, indica la companyia elèctrica.
FEDA explica que la punta de demanda elèctrica és el moment de màxim consum al llarg d’un període determinat. El pic del gener ha superat l’anterior rècord, establert també al gener, del 2024, quan es van assolir 132 MWh durant un episodi climàtic similar.
La companyia elèctrica va assenyalar que aquestes xifres contrasten amb l’evolució general del consum elèctric anual, que tot i trobar-se en fase de creixement, ho fa de manera moderada, prop del 2% anual. El consum global encara es manté per sota dels màxims històrics registrats entre el 2007 i el 2011, amb el pic més alt l’any 2010.