REUNIÓ EL GRUP EFTA
Portugal s’alinea ara amb el grup a favor d’un acord d’associació mixt
Espanya fa una reserva d’estudi i demana temps per tornar a pronunciar-s’hi
Portugal ha canviat de bàndol i ha fet el salt cap al grup que lidera França a favor d’un acord mixt pel que fa a l’associació entre Andorra i la Unió Europea. La decisió la va anunciar el 7 de gener passat en la reunió de treball del Grup EFTA, un canvi de posició que s’ha d’interpretar de manera positiva, perquè els representants portuguesos van justificar que Andorra és un país amic on viuen molts ciutadans lusitans i consideren que la millor opció per desencallar-lo és optar per la via de l’acord mixt.
L’objectiu és una tramitació més ràpida i evitar més retard
En la mateixa trobada també es va detectar una actitud diferent pel que fa a Espanya, Alemanya i Itàlia, que van fer una reserva d’estudi per tornar a replantejar-se el seu posicionament, situació que clarament fa pensar que podrien seguir el mateix camí que Portugal i engreixar les files dels partidaris de l’acord mixt. Poden semblar canvis cridaners que no tenen cap efecte a la pràctica, ja que amb la posició ferma de França l’aprovació del pacte estava encarrilada cap al procediment que necessita l’aprovació dels parlaments nacional i federals, el més llarg i el que finalment Andorra ja ha digerit com el que acabarà proclamant el Consell de la Unió.
El grup de treball de l’Associació Europea de Lliure Comerç, reunit ahir a Brussel·les, va continuar amb les discussions sobre l’acord d’associació entre la Unió Europea i Andorra, així com amb San Marino. El punt es va tractar com a segon en l’ordre del dia i va centrar-se en les propostes revisades del marc jurídic de l’acord i els protocols complementaris.
Segons el document de convocatòria, la sessió preveia la possibilitat d’arribar a un acord sobre la signatura, aplicació provisional i conclusió del futur marc institucional. Aquestes deliberacions segueixen als textos presentats que recullen les darreres revisions jurídiques i polítiques.
Tot i que no s’ha informat oficialment del resultat final de les converses, la inclusió d’aquest punt en la reunió de l’EFTA demostra la voluntat política de mantenir l’acord d’associació en primera línia de l’agenda comunitària, a les portes d’un possible tancament del text durant el 2026. El Consell també va abordar altres qüestions, com ara les relacions bilaterals amb Suïssa i un balanç del diàleg polític amb els Balcans Occidentals.
Precisament, la comissió d’Afers Exteriors del Parlament Europeu va aprovar el dia 15 passat “per una àmplia majoria” l’informe sobre l’acord. Segons va explicar l’eurodiputada socialista Laura Ballarín, “aquest acord obrirà noves oportunitats per a empreses, pimes i consumidors en eliminar barreres al comerç i facilitar la lliure circulació de béns, serveis i persones”. El text aprovat reforçarà la integració econòmica i la cooperació transfronterera.