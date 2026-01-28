DECLARACIONS AL CÍRCULO DEL LICEO DE BARCELONA
Vives admet que tenia mala relació amb el Copríncep Nicolas Sarkozy
L’excap d’Estat episcopal assegura que “el Vaticà no pensa abandonar Andorra”
Joan-Enric Vives va reconèixer que l’excopríncep francès Nicolas Sarkozy va ser “el president de tracte més difícil” durant els seus anys com a Copríncep episcopal d’Andorra. El Copríncep emèrit ho va dir en una intervenció al Círculo del Liceo de Barcelona, recollida pel diari ABC. En contrast, va lloar la relació amb l’actual president francès. “Ens entenem molt bé, és una gran persona”, va afirmar sobre Emmanuel Macron.
“Sarkozy ha estat el president francès de tracte més difícil”
L’arquebisbe emèrit d’Urgell, que ha iniciat una ronda de trobades amb mitjans i cercles privats, va aprofitar per reiterar el compromís del Vaticà amb el Principat. “La Santa Seu no pensa abandonar Andorra”, va assegurar, tot i admetre que el país afronta reptes com la despenalització de l’avortament, l’homologació financera amb Europa i la dependència econòmica del turisme.
A misses dites, Vives
Vives va defensar que cal diversificar l’economia: “Les millors estacions d’esquí estan a Andorra i disposem d’una hostaleria de primera, però no tot han de ser serveis. El tabac va a la baixa i la prova amb la indústria farmacèutica no va anar bé.” També va advertir que “no hauríem de passar dels cent mil habitants”.
Durant la intervenció, va recordar una anècdota amb el Papa Francesc durant la seva entronització. En veure’l entre els caps d’Estat, el pontífex li va preguntar, sorprès, què hi feia. “És una mica complicat, un altre dia li ho explico”, va respondre Vives.