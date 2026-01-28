justícia
El TC examinarà la regulació de l'arbitratge laboral
L'Alt Tribunal admet a tràmit l'incident d'inconstitucionalitat formulat pel Superior arran del plet pel laude de Coopalsa
El Tribunal Constitucional (TC) ha admès a tràmit l'incident d'inconstitucionalitat formulat per la sala civil del Tribunal Superior arran dels dubtes respecte dos articles de la Llei de mesures de conflicte col·lectiu, els que regulen l'arbitratge entre patró i treballadors en cas de desacord laboral. La sala va formular l'acció en el marc de l'anàlisi de la demanda de Coopalsa contra el laude arbitral que va resoldre el conflicte que mantenia amb els xofers arran dels horaris i que va ser favorable als conductors. L'argument és que no podia pronunciar-se sobre el fet concret fins a dirimir la constitucionalitat dels dos articles. L'Alt Tribunal s'hi haurà de pronunciar i, si conclou que xoquen amb les disposicions de la Carta Magna, aquest aspecte concret de la Llei s'haurà de modificar.
Els dubtes que genera la regulació es fonamenten en què es pugui imposar un àrbitre a les parts i que la decisió que prengui sigui "inapel·lable", limitant la via judicial.
