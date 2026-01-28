Economia
El salari mitjà del 2026 s’estableix en 2.672,52 euros, un 4,4% més que l’any anterior
El nou valor afecta les cotitzacions dels autònoms i el preu del punt de jubilació, que s’incrementa un 2,7% d’acord amb l’IPC
El Govern ha aprovat, a proposta del ministre de Finances, Ramon Lladós, el decret que fixa el salari global mensual mitjà cotitzat per les persones assalariades a la Caixa Andorrana de Seguretat Social durant l’any passat. Aquest indicador servirà com a referència per a l’any 2026 i se situa en 2.672,52 euros, fet que representa un augment del 4,4% respecte al salari mitjà establert l’any anterior.
NACIONAL
Redacció
Aquest import és clau per determinar les tarifes de cotització de les persones que treballen per compte propi, els quals es poden acollir a diversos trams percentuals que són els següents: 25%, 50%, 62,5%, 75%, 100%, 125% o 137,5%, en funció dels seus ingressos.
A més, el salari mitjà és també la base per establir el valor del punt de jubilació. En aquest sentit, el Consell de Ministres ha aprovat un segon decret que fixa el preu de compra i de venda del punt, el qual s’ha revalorat d’acord amb l’IPC. Així, el valor del punt de venda s’ha situat en 2,78 euros i el de compra en 26,6 euros, amb una precisió de cinc decimals per garantir la màxima exactitud.
Els dos decrets entren en vigor immediatament després de la seva publicació en un Butlletí Oficial del Principat d’Andorra (BOPA) extraordinari.