ECONOMIA
El nou salari mínim es fixa en 1.525 euros amb una pujada del 5,4%
El Govern va confirmar ahir que el salari mínim interprofessional augmentarà per sobre de l’índex de preus. En concret, el salari mínim s’incrementarà un 5,4%, el doble de l’IPC, un 2,7%, i se situarà en 1.525,33 euros mensuals. Aquest import resulta d’aplicar un salari mínim horari de 8,80 euros, calculat sobre una jornada de 40 hores setmanals, 52 setmanes a l’any, i dividit en 12 mensualitats.
Des de l’any 2019, el salari mínim interprofessional ha crescut de manera sostingida per sobre de l’IPC, amb un augment acumulat pròxim al 50%. En aquest període, ha passat dels 1.050 euros als més de 1.500 euros actuals. Segons va destacar el ministre portaveu, Guillem Casal, aquesta política respon a la voluntat de millorar el poder adquisitiu de les persones amb salaris més baixos i d’avançar cap a l’objectiu d’equiparar el salari mínim al 60% del salari mitjà del país, com recomana la Carta Social Europea.