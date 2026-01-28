Motor
El Porsche 911 va ser el vehicle més venut el 2025
BMW és la marca amb més matriculacions
El Porsche 911 va tornar a ser el cotxe més venut a Andorra per segon any consecutiu, amb 86 unitats matriculades el 2025, tres més que el 2024. Tot i així, el domini de Porsche no ha estat tan aclaparador com en l’exercici anterior, quan també destacaven els models Cayenne i Macan, amb 46 i 45 unitats respectivament, superant fins i tot vehicles molt més habituals, segons informa el mitjà espanyol motor.es.
L'any passat, però, el segon lloc no l’ocupava un esportiu exclusiu, sinó un SUV compacte molt més funcional: el Toyota Yaris Cross, amb 63 matriculacions, que supera el SEAT Arona (57 unitats). La presència de vehicles premium i esportius al top 10 andorrà és una constant, però també hi apareixen models generalistes com el Hyundai Tucson, el Renault Clio o fins i tot la Ford Tourneo Custom, una furgoneta que comparteix xifres exactes (36 unitats) amb el SUV coreà.
Porsche és la marca més venuda enguany
Dolors Moreno
BMW és la marca amb més matriculacions a Andorra el 2025, amb 204 unitats, seguida molt de prop per Mercedes (200), Toyota (164), Ford (160) i Porsche (159). Però potser el més sorprenent és la posició de Ferrari, amb 56 vehicles matriculats, que superen marques com Suzuki (50) i que el situen com un dels fabricants amb més presència al mercat andorrà.