Porsche és la marca més venuda enguany

Porsche és la marca que lidera la venda de turismes nous aquest any. Se n’han matriculat 190 entre gener i final d’octubre, segons l’estadística recollida per l’Associació d’importadors de vehicles (AIVA). Són un 11% del total de matriculacions de cotxes dels primers deu mesos de l’any, que sumen 1.723. I entre les quatre marques que superen el centenar de vendes n’hi ha tres considerades de gamma alta; Porsche a banda, són Mercedes i BMW. La quarta –i tercera en el rànquing per nombre de matriculacions– és Hyundai.