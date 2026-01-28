Seguretat viària
La policia d'Andorra ensenya a posar les cadenes per circular per la neu
Els agents recomanen fer proves abans de sortir a la carretera per evitar imprevistos
La policia d'Andorra ha publicat un vídeo a les xarxes socials perquè s'estan trobant amb una problemàtica que està força estesa: amb cada episodi de neu, molts conductors es troben que tot i portar les cadenes dins el vehicle, no saben col·locar-les correctament quan arriba el moment. I segons el cos, aquesta situació pot generar riscos innecessaris i provocar retencions o accidents, especialment a les vies amb més pendent. Per aquest motiu, les autoritats recomanen no esperar que nevi per aprendre com posar-les, sinó practicar-ho amb antelació en un espai segur. A més, "és important assegurar-se que les cadenes siguin homologades, de la mida adequada i que es conegui bé el funcionament de cada model, llegint amb atenció les instruccions", afirma en el vídeo l'agent de policia.
Per col·locar les cadenes correctament
Per posar-les correctament, primer cal posar-se guants i estirar les cadenes a terra. A continuació, "s’han de passar per darrere de la roda i unir els extrems per la part superior del pneumàtic, centrant-les bé" prosegueix el policia. Un cop fet aquest pas, es fixen la resta de ganxos i es passa la cadena pel tensor de la part inferior, ajustant-la correctament. És recomanable circular uns metres perquè s’acabin de col·locar bé i revisar si cal tensar-les de nou.
En el cas de les fundes tèxtils, el procediment és més senzill. Cal començar per la part superior de la roda i estirar-les fins que cobreixin tota la superfície. Després d’avançar lleugerament amb el vehicle, les fundes acaben d’ajustar-se. Després del seu ús, és imprescindible rentar-les per mantenir-les en bon estat.
La policia també recorda que "amb cadenes s’ha de conduir amb suavitat per evitar que es trenquin i que cal retirar-les quan la carretera ja estigui neta". També és fonamental tenir present que s’han de col·locar a les rodes motrius, i que entre l’1 de novembre i el 15 de maig és obligatori circular amb el vehicle equipat amb sistemes d’adhesió, com cadenes o pneumàtics d’hivern, que són sempre l’opció més recomanable. Abans d’emprendre qualsevol trajecte, és essencial consultar la previsió meteorològica i l’estat de les carreteres per garantir una conducció segura.
