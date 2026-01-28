Meteo
La neu torna dijous a la nit
La nit de demà i la matinada de divendres, la nevada estarà present a tot el país amb una cota de neu que baixarà als 1.200 metres
La nevada d’aquest dimarts al vespre i nit va deixar gruixos de fins a 20 centímetres a cotes altes, en alguns moments amb intensitat destacada. Les precipitacions, que es van registrar fins a la matinada, van caure en forma líquida en moltes zones, acumulant fins a 22,2 milímetres de gruix a la Comella, segons les dades recollides per les estacions meteorològiques.
Per avui dimecres, no s’esperen noves precipitacions. Tot i això, la pertorbació Kristin, que forma part del grup sud-oest d’EUMETNET — és la xarxa meteorològica europea i de la qual Andorra en forma part—, provocarà un augment ràpid de la nuvolositat durant el matí. Els núvols podrien arribar a cobrir totalment el cel, però no es preveuen noves nevades fins la nit de dijous a divendres, quan es reactivarà l’activitat meteorològica.
El mapa isobàric actual mostra dues pertorbacions d’alt impacte, motiu pel qual han estat batejades amb noms propis de Kristin i que és nova i la borrasca Chandra, que ja va estar present al Prinicipat fa uns dies i que està formada per Irlanda, el Regne Unit i Holanda.
Aquestes condicions meteorològiques podrien influir en la seguretat a la muntanya, la mobilitat i les activitats d’oci a l’aire lliure, per la qual cosa es recomana seguir amb atenció l’evolució del temps a través dels canals oficials.
