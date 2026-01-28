Meteo

La neu torna dijous a la nit

La nit de demà i la matinada de divendres, la nevada estarà present a tot el país amb una cota de neu que baixarà als 1.200 metres

Mapa de Meteo on es mostren les dues borrasques que tenen presència al Principat.

Redacció
Andorra la Vella 

La nevada d’aquest dimarts al vespre i nit va deixar gruixos de fins a 20 centímetres a cotes altes, en alguns moments amb intensitat destacada. Les precipitacions, que es van registrar fins a la matinada, van caure en forma líquida en moltes zones, acumulant fins a 22,2 milímetres de gruix a la Comella, segons les dades recollides per les estacions meteorològiques.

Mapa del servei meteorològic on es mostren els gruixos de neu a diferents punts d'Andorra registrats per les diverses estacions.

Per avui dimecres, no s’esperen noves precipitacions. Tot i això, la pertorbació Kristin, que forma part del grup sud-oest d’EUMETNET — és la xarxa meteorològica europea i de la qual Andorra en forma part—, provocarà un augment ràpid de la nuvolositat durant el matí. Els núvols podrien arribar a cobrir totalment el cel, però no es preveuen noves nevades fins la nit de dijous a divendres, quan es reactivarà l’activitat meteorològica.

El mapa isobàric actual mostra dues pertorbacions d’alt impacte, motiu pel qual han estat batejades amb noms propis de Kristin i que és nova i la borrasca Chandra, que ja va estar present al Prinicipat fa uns dies i que està formada per Irlanda, el Regne Unit i Holanda

Aquestes condicions meteorològiques podrien influir en la seguretat a la muntanya, la mobilitat i les activitats d’oci a l’aire lliure, per la qual cosa es recomana seguir amb atenció l’evolució del temps a través dels canals oficials.

