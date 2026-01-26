Seguretat
El Coex i els bombers fan tirs preventius per fer baixar allaus
Els treballs s'han dut a terme arreu d'Andorra entre les 10 i les 15 hores
El Coex i els bombers han fet caure desenes d'allaus a través de tirs preventius durant aquest matí, després de les nevades del cap de setmana. Els bombers han realitzat 13 tirs a diverses zones d'Andorra, com Sorteny, on s'han arribat a acumular més de 40 centímetres de neu, o Ransol. Els tirs s'han dut a terme entre les 10 i les 15 hores, i s'han realitzat a altres indrets com la zona de la Guardiola, Bassers dels Corbs, Laverdú o la Gavatxa.
El servei meteorològic ha activat el perill d'allaus 4 sobre 5 a causa de l'augment de les temperatures nocturnes i la pluja a cotes altes demà al matí. El servei alerta que "s'esperen nombroses allaus de neu humida a tots els vessants", i que aquestes poden ser "de mida gran i, localment, molt gran".
