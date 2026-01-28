LA CARRETERA D'ACCÉS CONTINUA TALLADA
L’estació d’Ordino Arcalís, pendent del risc d’allaus per reobrir pistes
El domini, tancat des de diumenge, espera tornar a estar en funcionament demà
L’estació d’Ordino Arcalís roman tancada des de diumenge a causa de l’elevat risc d’allaus derivat de les intenses nevades i els canvis sobtats de temperatura. Segons fonts de Grandvalira, la inestabilitat del mantell de neu –format per una combinació de neu fresca i humida– ha provocat un escenari de perill greu, amb nivells de risc situats en 4 sobre 5.
Tot i que es preveia reobrir abans de final de setmana, el domini esquiable continuarà tancat, com a mínim, fins demà. La decisió final dependrà del resultat del pla d’intervenció del desencadenament d’allaus (PIDA), que Protecció Civil té previst aplicar aquest matí si les condicions ho permeten. L’operació inclou l’activació de sistemes de seguretat i detonacions controlades en punts especialment inestables del domini.
A més, la carretera d’accés a l’estació –la CG-2 a l’altura de Sorteny– també està tallada des de diumenge, la qual cosa ha dificultat els treballs de seguretat i preparació de pistes. L’equipament tècnic per fer tirs d’allaus no ha pogut accedir al recinte, fet que ha endarrerit les operacions i ha obligat a replantejar el calendari previst.
Durant el període de clausura, Grandvalira ofereix alternatives als esquiadors: els titulars del forfet d’Ordino poden traslladar-se a Pal Arinsal o guardar dies per a més endavant. Els posseïdors de l’Andorra Pass poden esquiar lliurement a qualsevol estació.