L’estació d’Ordino Arcalís, pendent del risc d’allaus per reobrir pistes

L’estació d’Ordino Arcalís roman tancada des de diumenge a causa de l’elevat risc d’allaus derivat de les intenses nevades i els canvis sobtats de temperatura. Segons fonts de Grandvalira, la inestabilitat del mantell de neu –format per una combinació de neu fresca i humida– ha provocat un escenari de perill greu, amb nivells de risc situats en 4 sobre 5.

Tot i que es preveia reobrir abans de final de setmana, el domini esquiable continuarà tancat, com a mínim, fins demà. La decisió final dependrà del resultat del pla d’intervenció del desencadenament d’allaus (PIDA), que Protecció Civil té previst aplicar aquest matí si les condicions ho permeten. L’operació inclou l’activació de sistemes de seguretat i detonacions controlades en punts especialment inestables del domini.

A més, la carretera d’accés a l’estació –la CG-2 a l’altura de Sorteny– també està tallada des de diumenge, la qual cosa ha dificultat els treballs de seguretat i preparació de pistes. L’equipament tècnic per fer tirs d’allaus no ha pogut accedir al recinte, fet que ha endarrerit les operacions i ha obligat a replantejar el calendari previst.

El vídeo de l'estat de les pistes d'Ordino-Arcalís actualment.

Durant el període de clausura, Grandvalira ofereix alternatives als esquiadors: els titulars del forfet d’Ordino poden traslladar-se a Pal Arinsal o guardar dies per a més endavant. Els posseïdors de l’Andorra Pass poden esquiar lliurement a qualsevol estació.

LA PLUJA REBAIXA A 3 EL PERILL D'ESLLAVISSADES

El perill d’allaus ha baixat a 3 (perill marcat) arreu d’Andorra a causa de les pluges d’ahir. El servei meteorològic va remarcar que, tot i això, es poden desencadenar “allaus de mida mitjana i gran”, i va explicar que les excursions de muntanya i les activitats forapista “requereixen molta experiència en l’avaluació del perill d’allaus i una curosa selecció de l’itinerari”. Estava previst que durant la nit caiguessin fins a 5 centímetres de neu en alguns sectors per sobre dels 2.000 metres, fet que provocarà que “la superfície del mantell de neu es regelarà per formar una crosta important que s’estovarà al llarg del dia”.
